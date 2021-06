(Toronto) Athlétisme Canada et le Comité olympique canadien ont ajouté six coureurs à leur équipe du marathon ou du 50 km marche, en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

La Presse Canadienne

Il s’agit de Mohammed Ahmed, Malindi Elmore, Cameron Levins, Ben Preisner, Andrea Seccafien et Natasha Wodak.

Ils ont satisfait aux critères de la période de qualification.

Ahmed, Preisner et Seccafien sont Ontariens ; Elmore, Levins et Wodak sont Britanno-Colombiens.

Ils se joignent à Evan Dunfee (50 km marche) et Trevor Hofbauer (marathon), tous deux de la C. -B., et à l’Ontarienne Dayna Pidhoresky (marathon féminin), nominés en mai 2020.

Le marcheur de Québec Mathieu Bilodeau a obtenu son billet pour les Jeux en vertu de son classement mondial, en date du 2 juin 2021.

Sept mois après ses débuts comme marcheur, Bilodeau a brisé la barrière des quatre heures au 50 km et s’est qualifié pour les Mondiaux d’athlétisme de 2015, terminant 31e.

Il a pris part à ses premiers Jeux à Rio, en 2016. Lors des Mondiaux de 2017 et 2019, il a fini 25e et 14e, respectivement. « Ces dernières années, nos coureurs de fond et de demi-fond ont réalisé de belles choses sur la piste et sur route, a dit par communiqué Glenroy Gilbert, entraîneur-chef d’Athlétisme Canada. Nous sommes emballés de voir ce que ce groupe pourra faire à Sapporo, contre l’élite mondiale. »

Aux JO de Tokyo, le marathon et la marche seront présentés du 6 au 8 août au Parc Odori, à Sapporo.