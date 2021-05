Natation Canada a décidé d’aller de l’avant avec les Essais nationaux.

La Presse Canadienne

Après avoir examiné de multiples options et scénarios, ils auront finalement lieu à Toronto, du 19 au 23 juin.

Le mois dernier, la fédération nationale avait annoncé l’annulation de la portion paralympique de ces essais.

Ces Essais nationaux avaient à la même date été repoussés d’un mois en raison de la situation en lien avec la pandémie en Ontario et dans d’autres provinces. En collaboration avec Swim Ontario, Natation Canada a d’ailleurs préparé un protocole sanitaire de 37 pages pour cet évènement, afin que les nageurs du programme haute performance puissent se tailler une place au sein de l’équipe olympique de la façon la plus sécuritaire possible.

La direction de la Santé publique de l’Ontario a d’ailleurs donné le feu vert à la tenue de l’évènement.

Parallèlement, le programme olympique continue de revoir et d’adapter ses plans de haute performance pour la préparation aux Jeux olympiques après les Essais nationaux. L’équipe devait se rendre à l’étranger au début de juillet pour un camp préparatoire à Toyota, au Japon, qui a accueilli le camp préparatoire du Canada avant les Championnats du monde FINA 2019 à Gwangju, en Corée du Sud. Au lieu de cela, l’équipe se réunira à Vancouver avant de se rendre directement à Tokyo en vue des Jeux.

Après les Essais, les nageurs sélectionnés retourneront dans leur programme pendant plusieurs jours avant le camp. Puis, l’équipe s’entrainera au Centre aquatique de l’Université de la Colombie-Britannique, qui abrite le Centre de haute performance – Vancouver.