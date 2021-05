(Lausanne) Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et BioNTech offriront leur vaccin aux athlètes et aux dirigeants en vue des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé le Comité international olympique jeudi.

Associated Press

La livraison des vaccins doit commencer ce mois-ci afin de permettre aux délégations olympiques de recevoir les deux doses nécessaires avant qu’elles arrivent à Tokyo en vue des JO, qui commenceront le 23 juillet.

C’est la deuxième entente d’envergure entre le CIO et les entreprises pharmaceutiques. Une entente avait été annoncée en mars entre le CIO et les dirigeants olympiques chinois pour l’achat et la distribution de doses du vaccin chinois en vue des Jeux olympiques de Tokyo et des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Le vaccin Pfizer offrira une meilleure couverture au CIO en vue des JO, puisque la plupart des pays de la planète n’ont toujours pas donné le feu vert aux vaccins chinois.

Le don de Pfizer survient après des pourparlers entre le président et directeur des opérations de l’entreprise, Albert Bourla, et le premier ministre japonais Yoshihide Suga.

« À la suite de cette conversation, le gouvernement japonais a discuté avec le CIO et autorisé le plan de distribution [du vaccin] », a déclaré Pfizer par voie de communiqué.

Le CIO a rappelé que le programme de vaccination doit se faire « en accord avec les directives de vaccination de chaque pays et les autorités sanitaires locales ».