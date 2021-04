Jeux olympiques

Tokyo 2020

Presque 23 heures sur 24 à l’antenne de Radio-Canada

Alors qu’on se demande encore si les Jeux de Tokyo auront enfin lieu cette année, Radio-Canada et RDS sont fin prêts pour ce grand marathon télévisuel. « On ne se demande plus si les Jeux auront lieu, mais comment ils auront lieu », lance le chef de mission olympique de CBC/Radio-Canada, François Messier, très optimiste à moins de 100 jours de l’évènement, même si une majorité de Japonais souhaitent qu’ils soient reportés ou tout simplement annulés.