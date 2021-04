(Ottawa) Le Canada a choisi de se retirer de la Coupe panaméricaine de marche prévue la semaine prochaine en Équateur en raison des risques liés à la COVID-19. Cette décision prive ainsi Mathieu Bilodeau de sa dernière occasion internationale de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

La Presse Canadienne

« Cette décision difficile a été prise en raison de l’exposition potentielle au virus de la COVID-19 dans le cadre d’un voyage compliqué en Équateur, ainsi que des risques inhérents liés à un séjour et à une compétition dans ce pays dans le contexte de la pandémie », peut-on lire dans le communiqué publié par Athlétisme Canada.

Dans une citation attribuée au directeur de la haute performance, Simon Nathan, celui-ci souligne qu’il est difficile de juger de l’état de la transmission du virus depuis le Canada, mais qu’il faut d’abord « assurer la sécurité (des) athlètes et entraîneurs ». Il ajoute que les hôpitaux et le système de santé en Équateur sont débordés et que le taux de mortalité serait très élevé.

« Nous arrivons à cette décision pour la sécurité et le bien-être de notre équipe », conclut Simon Nathan.

Mathieu Bilodeau, âgé de 27 ans, tentait de se qualifier pour une deuxième participation aux Jeux olympiques. L’athlète de Québec pourrait encore bénéficier d’une ultime occasion de décrocher son laissez-passer si les Championnats canadiens de marche de 50 km peuvent avoir lieu comme prévu le 23 mai à Montréal.

« Nous continuerons de faire ce que nous pouvons pour appuyer ses objectifs olympiques, tout en restant aussi sécuritaires que possible », a commenté le directeur de la haute performance.

Outre Bilodeau, l’équipe canadienne devant participer à la Coupe panaméricaine était formée de Alger Liang et Tyler Wilson.

Les qualifications olympiques en athlétisme ont été perturbées par de nombreux obstacles. Le marcheur Evan Dunfee a obtenu sa place en vertu de sa médaille de bronze remportée aux Championnats du monde 2019 à Doha, au Qatar.

Le Canada s’est aussi retiré des Relais mondiaux de World Athletics, qui se déroulent cette semaine en Pologne. L’équipe canadienne masculine du 4x100 mètres espérait saisir l’occasion de se qualifier pour Tokyo. De nombreux athlètes ont aussi pris le pari de compétitionner aux États-Unis dans le but d’obtenir leur qualification olympique.