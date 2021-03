(Ottawa) Une série de neuf rencontres d’athlétisme a été annoncée en vue des Jeux olympiques de Tokyo jeudi matin par Athlétisme Canada, dont une qui se déroulera à Montréal à la fin du mois de juin.

La Presse Canadienne

Selon l’organisation, l’objectif de l’initiative consiste à offrir « des possibilités de compétition de haut niveau pour ses athlètes de la haute performance et ses espoirs olympiques et paralympiques ».

Des bourses en argent seront offertes aux gagnants de la plupart de ces rencontres, en plus d’un soutien pour les déplacements et celui d’une équipe de soutien intégré. Les neuf rencontres, qui se dérouleront dans quatre provinces et 10 villes à travers le pays, offriront aux athlètes l’occasion de réaliser les critères de qualification olympiques et paralympiques et d’acquérir d’importants points au classement mondial.

La première rencontre sera présentée le 21 mai et la série culminera avec une étape de niveau bronze du circuit continental de World Athletics, le mardi 29 juin à Montréal. L’évènement se déroulera au Complexe sportif Claude-Robillard, à l’occasion de la dernière journée de qualification pour les Jeux olympiques.

Ce n’est pas la première fois que la crème de la crème se réunira à Montréal pour une épreuve d’athlétisme. Andre De Grasse et Aaron Brown s’étaient notamment affrontés au 100 m dans la métropole en juillet 2019, dans le cadre des Championnats canadiens d’athlétisme.

Athlétisme Canada et tous les comités d’organisation locaux ont cependant prévenu que leurs plans pourraient devoir être ajustés ou annulés « si les recommandations de la santé publique l’exigent, en raison de la pandémie de COVID-19 ».