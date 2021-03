Jeux de Pékin de 2022

Des pressions sur les commanditaires

D’un côté, il y a les 15 principaux commanditaires olympiques, de nombreux noms connus comme Airbnb, Coca-Cola, Visa, Toyota, Samsung et General Electric. Ensemble, ils versent au moins 1 milliard US au Comité international olympique (CIO) et, au cours du prochain cycle de quatre ans, la somme pourrait atteindre 2 milliards.