(Tokyo) Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront sans spectateurs venant de l’étranger, en raison des craintes liées à la pandémie de COVID-19, affirment mardi des médias japonais, citant des responsables sous couvert d’anonymat.

Agence France-Presse

« Il a été convenu le 3 mars 2021 lors de la réunion des cinq (gouvernement japonais, municipalité de Tokyo, organisateurs des Jeux, CIO et Comité international paralympique, NDLR) qu’une décision concernant les spectateurs venant de l’étranger serait prise à la fin du mois de mars », a réagi mardi le Comité international olympique (CIO), sollicité par l’AFP.

Le 3 mars dernier, à l’issue de cette réunion, la présidente du comité d’organisation Seiko Hashimoto avait même précisé qu’une décision serait prise idéalement avant le début du relais de la flamme olympique dans le pays, le 25 mars.

Selon Kyodo News, le gouvernement japonais aurait lui déjà conclu qu’il n’était « pas possible » de permettre à des supporteurs vivant hors du Japon d’assister aux JO, en raison des « préoccupations du public japonais concernant le coronavirus » et du fait « des variants plus contagieux détectés dans de nombreux pays ».

D’après le quotidien Asahi Shimbun, le CIO a demandé au Japon de faire des exceptions pour les invités étrangers liés aux commanditaires de la compétition, le gouvernement examinant cette requête.

La sécurité sera la « priorité absolue » des Jeux, ont affirmé les organisateurs. L’évènement, qui devait se tenir l’an dernier mais a été repoussé d’un an en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, doit débuter le 23 juillet et se terminer le 8 août.

Environ 900 000 billets auraient déjà été vendus en dehors du Japon.

Les organisateurs doivent trancher officiellement sur la question ce mois-ci, selon les médias japonais.

La tendance est à l’exclusion des spectateurs étrangers, avaient-ils déjà rapporté après une réunion entre ces instances la semaine dernière.

Quelque 77 % des Japonais sont opposés à la présence de public venu de l’étranger aux JO de Tokyo du fait de la crise sanitaire actuelle, selon un sondage du quotidien Yomiuri Shimbun publié lundi.

La présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, a déclaré vendredi que les organisateurs « veulent vraiment organiser l’évènement dans des stades pleins avec des supporters du monde entier », mais qu’ils auront du mal « si nous ne sommes pas en mesure de les accueillir et si la situation des installations médicales n’est pas parfaite ».