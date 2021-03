(Tokyo) En raison de la pandémie, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020 prévus cet été penchent pour l’interdiction des spectateurs venus de l’étranger, ont indiqué des médias japonais jeudi, alors qu’une décision finale devait être prise au plus tard fin mars.

Agence France-Presse

Le gouvernement japonais, la ville de Tokyo et le comité organisateur des JO seraient favorables à la tenue de l’évènement devant un public local seulement, ont indiqué plusieurs médias locaux, dont le quotidien Yomiuri.

Les responsables craignent en effet qu’un afflux de visiteurs étrangers ne mette en danger le public japonais, très réticent à la tenue des Jeux.

« Alors que la propagation du coronavirus se poursuit dans tous les pays, ils ont décidé qu’autoriser la venue de visiteurs étrangers à grande échelle ne ferait que rendre les gens anxieux », a affirmé le Yomiuri.

La sécurité des Japonais « est la priorité », avait déclaré mercredi à la presse la présidente du comité d’organisation Seiko Hashimoto après s’être entretenue avec des responsables du Comité international olympique (CIO), du gouvernement japonais et de la ville de Tokyo.

Les parties prenantes sont convenues de prendre une décision d’ici la fin du mois, idéalement avant le début du relais de la flamme olympique le 25 mars au Japon.

Mais les déclarations des organisateurs avant et après les discussions de mercredi laissent penser que les spectateurs venus de l’étranger seront tenus à l’écart de l’évènement.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que les organisateurs devaient se concentrer sur l’essentiel des Jeux, tandis que la ministre japonaise des JO, Tamayo Marukawa, a jugé qu’une « décision prudente » s’imposait.

M. Bach avait annoncé la semaine dernière une probable décision fin avril ou début mai concernant le public venu de l’étranger, mais Mme Hashimoto a estimé mercredi que les supporters, les hôtels et les voyagistes devaient être informés plus tôt.

Environ 900 000 billets pour l’évènement auraient déjà été vendus en dehors du Japon.

Pour les billets vendus dans l’Archipel, la jauge des tribunes sur chaque lieu de compétition sera déterminée en avril.

L’état d’urgence lié au coronavirus actuellement en place sur le grand Tokyo, qui devait prendre fin dimanche, sera probablement prolongé de deux semaines environ.

Les JO de Tokyo, reportés l’an dernier à cause de la pandémie, sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain, malgré la persistance de la crise sanitaire dans le monde.