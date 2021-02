L’équipe masculine de water-polo a perdu une cinquième partie consécutive, samedi, au tournoi de qualification olympique de Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle s’est inclinée au compte de 11-9 face à la France dans une rencontre servant à déterminer les places 5 à 8 du classement final.

Sportcom

Les poloïstes canadiens étaient de retour à la piscine après avoir subi un revers crève-cœur de 17-9 la veille face à la Russie, en quart de finale. Une contre-performance est qui venue les priver d’une possible qualification olympique en vue des Jeux de Tokyo.

La première demie a été chaudement disputée, si bien que les deux formations étaient à égalité 4-4 après deux quarts. Les Français avaient l’avantage 9-7 après trois quarts et malgré la menace constante des Canadiens, ils ont su protéger leur avance jusqu’à la toute fin.

Une fois de plus, Jérémie Côté a été le meilleur marqueur canadien avec quatre buts, tandis que Nicolas Constantin-Bicari a complété la rencontre avec trois. Sean Spooner et Gaelan Patterson ont également réussi un but chacun.

La formation canadienne jouera son dernier match du tournoi dimanche face à la Géorgie, alors que la septième place sera en jeu. Elle tentera ainsi de prendre sa revanche après avoir perdu 14-11 contre cette même équipe, mardi dernier.