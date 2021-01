Les Jeux olympiques de Tokyo seraient en voie d’être annulés, selon The Times

Après avoir été reportés d’un an à cause de la pandémie de COVID-19, les Jeux olympiques de Tokyo seraient finalement en voie d’être annulés, selon le quotidien britannique The Times, qui cite une source dans le gouvernement japonais, alors que les officiels continuent d’affirmer que les Jeux auront bien lieu cette année.