Islanders de New York

Les Islanders ressemblent de plus en plus au Canadien de la dernière décennie : une équipe ordinaire souvent sauvée par un gardien extraordinaire.

Une équipe ordinaire, un gardien extraordinaire

Ilya Sorokin, un choix de troisième tour en 2014, s’est fait attendre jusqu’à l’âge de 25 ans, mais le sacrifice a été payant. Il vient de connaître une saison extraordinaire, avec une fiche de 31-22-7, une moyenne de 2,33 et un taux d’arrêts de ,924, et une deuxième place dans les votes pour le trophée Vézina.

Comme Price à l’époque, Sorokin n’a pas eu droit à un grand soutien offensif. Les Islanders ont réussi à se classer en séries malgré le 22e rang au chapitre offensif, et un faible taux de succès de 15,8 % en supériorité numérique, pour le 30e rang, derrière le Canadien.

La défense n’a pas été forte non plus malgré sa 5e place au chapitre des buts alloués. Les Islanders chutent au 19e rang pour les buts attendus à cinq contre cinq, signe que Sorokin a eu fort à faire l’hiver dernier.

Le directeur général Lou Lamoriello n’a pourtant rien changé ou presque à sa formation même si son club est entré en séries par la petite porte avec 93 points et en est ressorti six matchs plus tard.

Les Islanders semblent faire du surplace et ils n’ont pas repêché au premier tour depuis 2019. Mais l’un de ces choix a servi à acquérir des Canucks le centre Bo Horvat, qui devra néanmoins faire mieux.

Le joueur sous-estimé

Brock Nelson fait rarement les manchettes, mais il vient de connaître à 31 ans une saison de 75 points, sa meilleure en carrière.

La recrue à suivre

Il n’y a pas beaucoup de place pour les recrues avec cette formation presque immuable, mais les Québécois William Dufour et Simon Bolduc devraient obtenir des rappels cette saison.

Qui devra en donner plus

Bo Horvat avait 54 points, dont 31 buts, en 49 matchs à Vancouver au moment de son échange à New York en janvier. Il en a obtenu seulement 16, dont 7 buts, en 30 rencontres avec les Islanders, et seulement deux en six matchs éliminatoires.

Fiche en 2022-2023

42-31-9, 93 points

Classement en saison

4es de la division

Parcours en séries

Défaite au premier tour (Hurricanes)

Principaux départs

Josh Bailey, Zach Parise

Principales arrivées

Julien Gauthier, Karson Kuhlman