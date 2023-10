LNH 2023-2024

Division Atlantique : pas de cadeau

Sans doute la section la plus compétitive de la LNH, mais plusieurs incertitudes quand même. Boston amorcera-t-il une descente au classement avec la perte de Patrice Bergeron et de David Krejci ? Tampa est-il bientôt à la croisée des chemins ? La Floride pourra-t-elle être à la hauteur de ses succès en série, après une saison régulière ordinaire ? Et à quel point l’émergence de jeunes clubs comme Buffalo et Ottawa ébranlera-t-elle les géants ?