Les Capitals ont été écartés des séries éliminatoires pour la première fois en neuf ans le printemps dernier. Ils n’ont pas remporté un seul tour des séries depuis leur Coupe Stanley de 2018. Leur noyau vieillit, avec Alex Ovechkin, Nicklas Backstrom et T. J. Oshie maintenant âgés de 35 ans ou plus, sans compter John Carlson et le gardien Darcy Kuemper à 33 ans, mais le DG Brian MacLellan n’ose pas reconstruire.

Ovechkin ne peut tout faire seul

Il a réussi à obtenir un choix de premier tour pour l’éventuel joueur autonome sans compensation Dmitry Orlov à la date limite des transactions et l’a réinvesti immédiatement pour obtenir un défenseur plus jeune, Rasmus Sandin, dont les carences en défense sont connues. La vague jeunesse se limite à ça.

MacLellan s’accroche à l’idée de connaître du succès à court terme. À preuve, il a cédé quelques choix au repêchage au Canadien pour obtenir le défenseur Joel Edmundson, déjà sur la liste des blessés, et embauché Max Pacioretty, limité à cinq matchs l’an dernier.

La défense n’a pas constitué la force des Capitals l’an dernier. Peuvent-ils espérer connaître du succès avec un top 6 composé de Carlson, Sandin, Martin Fehervary, Nick Jensen, Trevor Van Riemsdyk et Alexander Alexeyev ?

On croit par ailleurs à tort que les Capitals ont un club offensif. Ils ont terminé au 20e rang l’an dernier au chapitre des buts marqués par match. À part Ovechkin et ses 42 buts, personne n’a atteint la marque des 25 buts. Un seul, Dylan Strome, a atteint la vingtaine et seulement trois ont surpassé la quinzaine.

Le joueur sous-estimé

Abandonné par les Blackhawks de Chicago l’an dernier, Dylan Strome, troisième choix au total en 2015, qu’on croyait classé dans la catégorie des flops, vient de connaître sa meilleure saison en carrière à 25 ans avec 65 points en 81 matchs. Comme quoi il ne faut jamais désespérer.

La recrue à suivre

On commence tranquillement à renflouer la banque d’espoirs à Washington. Ivan Miroshnichenko, premier choix de 2022, est proche de la LNH, après une saison dans la KHL. Il a disputé deux matchs préparatoires au sein d’un trio avec Ovechkin.

Qui devra en donner plus

Anthony Mantha, naguère un compteur de 25 buts à Detroit, en a compté seulement 11 en 67 matchs l’an dernier, avec un total de seulement 27 points, et a même été rayé de la formation à quelques reprises.

Fiche 2022-2023

35-37-10, 80 points

Classement en saison

6es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Craig Smith, Connor Brown, Carl Hagelin, Connor Sheary

Principales arrivées

Max Pacioretty, Joel Edmundson