Les Rangers ont connu une bonne saison avec 107 points, seulement 3 de moins que l’année précédente, où ils ont atteint le carré d’as, mais on ne perd pas au premier tour contre l’ennemi juré, les Devils du New Jersey. Surtout quand on vise la Coupe Stanley.

Nouvel entraîneur, toujours une puissance

Il fallait un coupable, et l’entraîneur Gerard Gallant a payé, encore un congédiement qu’il pourrait qualifier d’injuste. Parmi les récriminations de la direction, le développement inadéquat des jeunes attaquants de l’équipe, Kaapo Kakko, Alexis Lafrenière et Filip Chytil. Les trois ont progressé au chapitre des statistiques, mais pas assez sans doute au goût du directeur général Chris Drury. Peter Laviolette succède à Gallant.

Drury a payé des choix de premier, deuxième et troisième tours et deux choix de quatrième tour, pour les joueurs de location Patrick Kane et Vladimir Tarasenko, mais le pari n’a pas fonctionné.

Les Rangers ont toujours de bons éléments en place et Drury a effectué des changements cosmétiques seulement, comme l’acquisition de Blake Wheeler et Nick Bonino.

Artemi Panarin et Mika Zibanejad ont tous deux produit plus de 90 points l’an dernier, Adam Fox demeure l’un des meilleurs défenseurs offensifs au monde, et il est bien entouré par des défenseurs de qualité comme Jacob Trouba, K’Andre Miller, Braden Schneider et Ryan Lindgren.

Igor Shesterkin a été fumant il y a deux ans et a obtenu le trophée Vézina remis au gardien par excellence, mais il s’est contenté d’être très bon la saison dernière. Il voudra rebondir.

Le joueur sous-estimé

K’Andre Miller, 23 ans, a aussi montré qu’il avait des qualités offensives avec une saison de 43 points, 23 de plus que l’année précédente.

La recrue à suivre

Le colosse Will Cuylle, 6 pi 3 po et 215 lb, un choix de deuxième tour en 2020, pourrait être le seul à percer la formation en début de saison, après avoir marqué 25 buts dans la Ligue américaine l’an dernier.

Qui devra en donner plus

Marquer 36 buts demeure un bel exploit, mais peut-être moins quand on en a compté 52 la saison précédente. À 32 ans, Chris Kreider voudra sans doute mieux faire.

Fiche en 2022-2023

47-22-13, 107 points

Classement en saison

3es de la division

Parcours en séries

Défaite au premier tour (Devils)

Principaux départs

Patrick Kane, Vladimir Tarasenko, Jaroslav Halak, Tyler Motte

Principales arrivées

Blake Wheeler, Nick Bonino, Erik Gustafsson