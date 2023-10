Le directeur général déchu des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a été embauché avec les pleins pouvoirs à Pittsburgh afin de payer les pots cassés par son prédécesseur Ron Hextall, tout en gardant intact le noyau constitué de Sidney Crosby, Kris Letang et Evgeni Malkin.

Une ultime chance pour un noyau vieillissant ?

Hextall, après tout, a perdu deux défenseurs importants, John Marino et Mike Matheson, pour un défenseur qui a coûté un choix de deuxième tour pour qu’on s’en débarrasse et un autre soumis au ballottage récemment sans qu’on le réclame.

Erik Karlsson, le meilleur pointeur chez les défenseurs l’an dernier avec 101 points, constitue donc la grosse prise de Dubas, mais vient-il régler un problème chez les Penguins, 19es au chapitre des buts accordés l’an dernier et 16es en infériorité numérique ? D’autant plus que l’on compte déjà sur l’un des meilleurs défenseurs offensifs droitiers de la profession en Kris Letang ?

L’arrivée du défenseur gaucher Ryan Graves n’est pas vilaine, il vient remplacer Brian Dumoulin, qui n’était plus que l’ombre de lui-même depuis quelques années.

Lars Eller et Reilly Smith ajoutent une belle profondeur à l’attaque.

Mais ce formidable noyau, à qui on veut donner une ultime chance de succès, vieillit. Crosby et Letang ont 36 ans et Malkin a fêté son 37e anniversaire en juillet. Les Penguins n’ont pas franchi le premier tour lors des cinq dernières saisons et même raté les séries l’an dernier. Qu’est-ce qui permet de croire qu’ils peuvent faire mieux cette année ? Dubas et ses patrons ont choisi de parier sur eux. Avaient-ils vraiment une autre possibilité ?

Le joueur sous-estimé

Marcus Pettersson est un défenseur effacé, mais efficace, capable de jouer environ 21 minutes par match et qu’on retrouvera soit avec Letang, soit avec Karlsson.

La recrue à suivre

Le premier choix de 2023, 14e au total, le centre droitier Brayden Yager, a été renvoyé dans les rangs juniors, mais il constitue le meilleur espoir à Pittsburgh depuis longtemps.

Qui devra en donner plus

Avec une moyenne de 2,90 et un taux d’arrêts de ,909, le gardien Tristan Jarry devra être meilleur. Dubas vient de lui accorder une prolongation de contrat de cinq ans, à un salaire annuel de 5,3 millions.

Fiche en 2022-2023

40-31-11, 91 points

Classement en saison

5es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Jeff Petry, Casey DeSmith, Mikael Granlund, Jan Rutta, Nick Bonino, Brian Dumoulin, Ryan Poehling, Jason Zucker

Principales arrivées

Erik Karlsson, Reilly Smith, Ryan Graves, Lars Eller, Alex Nedeljkovic