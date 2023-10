Daniel Brière ose reconstruire, un mot auquel son prédécesseur Chuck Fletcher était allergique. Il a échangé Ivan Provorov aux Blue Jackets de Columbus pour un choix de premier tour en 2023 (Oliver Bonk) et deux choix de deuxième tour en 2024 (un de ces choix a été obtenu des Kings de Los Angeles pour leur permettre d’alléger leur masse salariale).

Oser la reconstruction

Kevin Hayes a été largué aux Blues de St. Louis pour une bouchée de pain, et on retient même 3,5 millions par année sur son salaire pour les trois prochaines saisons, mais on n’en voulait plus dans l’entourage du club.

Enfin, on a racheté le contrat de Tony DeAngelo et laissé James Van Riemsdyk profiter de son autonomie complète. Pour la plupart, ces joueurs ne correspondaient pas à la culture que Brière et son entraîneur/conseiller spécial John Tortorella veulent instaurer à Philadelphie.

Les Flyers seront patients. La sélection de Matvei Michkov en est la preuve. Philadelphie ne pourra pas compter sur lui avant la fin de son contrat en KHL, en 2026, peut-être même plus tard. À ses neuf premiers matchs à Sotchi, Michkov avait déjà amassé 11 points.

Le top 9 offensif pourrait être très jeune avec Joel Farabee, Tyson Foerster, Noah Cates, Owen Tippett et Morgan Frost. Sean Couturier, remis d’une blessure au dos, assurera un leadership important.

La défense est expérimentée avec Rasmus Ristolainen, Travis Sanheim (qu’on a tenté d’échanger à St. Louis pour Torey Krug) et l’arrivée de Marc Staal, ce qui allégera la pression sur les épaules du jeune Cam York.

Les Flyers devraient en principe terminer dans la cave du classement et hériter d’un autre haut choix au repêchage, après Cutter Gauthier en 2022 et Michkov l’an dernier.

Le joueur sous-estimé

Nicolas Deslauriers restera au sein d’un quatrième trio, mais son rôle est important, non seulement sur le plan du leadership, mais pour la protection des joueurs plus chétifs de l’équipe.

La recrue à suivre

Premier choix de l’équipe en 2020, l’ailier Tyson Foerster a amassé sept points en huit matchs à Philadelphie, et 48 points en 66 matchs dans la Ligue américaine. Il jouera dans la LNH cette saison.

Qui devra en donner plus

Joel Farabee, un choix de premier tour, 14e au total en 2018, a obtenu 38 points en seulement 55 matchs à sa première saison complète, 57 points au prorata d’un calendrier de 82 matchs, mais les blessures l’ont ralenti. Il en a amassé seulement 39 l’an dernier.

Fiche en 2022-2023

31-38-13, 75 points

Classement en saison

7es de la division

Parcours en séries

Exclus des séries

Principaux départs

Ivan Provorov, Kevin Hayes, James Van Riemsdyk, Tony DeAngelo

Principales arrivées

Cal Petersen, Ryan Poehling, Marc Staal, Sean Walker