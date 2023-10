Les Devils du New Jersey ont constitué l’équipe Cendrillon de la LNH l’an dernier avec un bond de 49 points et une 3e place au classement général, après avoir terminé au 28e rang la saison précédente. Ils ont même éliminé les Rangers de New York au premier tour.

Un club du top 5

L’entraîneur Lindy Ruff a pourtant été hué copieusement par la foule du Prudential Center lors du match d’ouverture. Une prolongation de contrat l’attendrait sous peu.

On a pris son mal en patience pendant quelques années au New Jersey, mais les deux premiers centres, Jack Hughes et Nico Hischier, deux premiers choix au total, ont explosé avec 99 et 80 points respectivement.

Le directeur général Tom Fitzgerald a aussi réussi un coup de génie en obtenant le défenseur droitier John Marino des Penguins en retour du jeune défenseur gaucher Ty Smith. Marino est vite devenu le meilleur arrière défensif du club et Smith a été soumis au ballottage récemment sans être réclamé.

Les Devils ont obtenu de belles saisons de la part des ailiers Jesper Bratt et Dawson Mercer, mais ils ont eu le luxe d’ajouter à leur formation Tyler Toffoli, sans compter Timo Meier, l’acquisition à la date limite des échanges, mis sous contrat à long terme au cours de l’été.

Alexander Holtz, premier choix de l’équipe, 7e au total en 2020, devrait percer la formation cette année. Il a obtenu 11 points en 14 matchs dans la Ligue américaine et trois buts en 19 rencontres avec les Devils dans une année marquée par les blessures.

Le jeune défenseur surdoué Luke Hughes, frère de Jack, mais aussi de Quinn à Vancouver, aura son poste en défense. Quatrième choix au total en 2021, Hughes s’est joint à l’équipe en fin de saison l’an dernier après une saison de 48 points en 39 matchs à l’Université du Michigan.

Le surprenant Vitek Vanecek sera de retour devant le filet. À moins d’une surprise de taille, les Devils devraient figurer parmi les cinq meilleurs clubs au classement général.

Le joueur sous-estimé

John Marino affronte généralement les meilleurs trios adverses. Il a joué en moyenne 22 min 42 s en séries, un sommet chez les Devils, devant Dougie Hamilton.

La recrue à suivre

Luke Hughes promet offensivement. En seulement cinq matchs l’an dernier, deux en saison régulière et trois en séries, il a obtenu quatre points. Il devrait jouer sur la deuxième vague en supériorité numérique.

Qui devra en donner plus

Ondrej Palat a obtenu seulement 23 points, dont 8 buts en 49 matchs l’an dernier. Il touche pourtant 6 millions annuellement cette année, et pour les trois saisons suivantes…

Fiche en 2022-2023

52-22-8, 112 points

Classement en saison

2es de la division

Parcours en séries

Deuxième tour (défaite contre les Hurricanes)

Principaux départs

Yegor Sharangovich, Damon Severson, Ryan Graves, Tomas Tatar, Jesper Boqvist, Miles Wood

Principales arrivées

Tyler Toffoli, Colin Miller, Tomas Nosek