(St. Louis) Les Blues de St. Louis ont soumis mardi des offres hostiles au défenseur des Oilers d’Edmonton Philip Broberg ainsi qu’à son coéquipier, l’attaquant Dylan Holloway.

La Presse Canadienne

Les Blues ont présenté un pacte de deux saisons et 4,58 millions US à Broberg, ainsi qu’une entente de deux saisons et 2,29 millions à Holloway.

Les Oilers disposent maintenant de sept jours pour égaler ces offres aux joueurs autonomes avec compensations. Si la formation albertaine refuse de le faire, alors elle recevra un choix de deuxième tour pour Broberg et un autre de troisième ronde pour Holloway.

Les Blues ont repris leur choix de deuxième tour au repêchage de la LNH en 2025 des Penguins de Pittsburgh, plus tôt mardi, dans l’éventualité où ils devraient offrir une compensation aux Oilers.

Broberg, un Suédois âgé de 23 ans, a été sélectionné par les Oilers au huitième rang du repêchage de 2019, et il a marqué deux buts et récolté une mention d’aide en 10 matchs éliminatoires le printemps dernier.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Philip Broberg (86)

Les Oilers ont repêché Holloway au 14e échelon en 2020. L’attaquant âgé de 22 ans, qui est originaire de Calgary, a inscrit six buts et obtenu trois mentions d’assistance en 38 matchs la saison dernière.