Patrick Roy et la poutine bordelaise

(Québec) En avril dernier, alors qu’il bataillait fort pour s’assurer une place en séries éliminatoires avec ses Islanders de New York, l’entraîneur-chef Patrick Roy recevait des textos de son ami et partenaire d’affaires de longue date Jacques Tanguay.

L’ancien président des Remparts de Québec voulait absolument donner à « Casseau » les dernières nouvelles des Boxers de Bordeaux, alors en finale du Championnat de France de hockey sur glace, la ligue Magnus.

« Jacques m’envoyait des textos pour me dire “On a pris les devants 2-0 dans la finale”. Malheureusement, ils se sont fait battre en finale. Mais c’est le fun de suivre un calibre différent de celui auquel on est habitués », a raconté Roy lundi après-midi à Québec, lors d’une petite conférence de presse.

C’est que Patrick Roy, Jacques Tanguay et le président et chef de la direction du groupe Grandio, Jean Bédard, ont investi dans les Boxers de Bordeaux en janvier dernier. Les trois investisseurs ont mis la main sur 18,5 % des parts de l’équipe.

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL Après avoir fait revivre les Remparts de Québec il y a 27 ans, Jacques Tanguay et Patrick roy font à nouveau équipe avec les Boxers de Bordeaux.

La conférence de presse de lundi s’est déroulée en présence des dirigeants des Boxers. Les Bordelais sont en camp d’entraînement au Québec, conséquence de l’arrivée des investisseurs québécois. Les Boxers avaient l’habitude de préparer leur début de saison dans les Alpes. Ils le font cette année entre Mont-Saint-Hilaire et Québec.

Ils joueront mardi soir contre des joueurs québécois au PEPS de l’Université Laval, après avoir fait le même exercice dans la région montréalaise.

« Je suis convaincu que les joueurs vivent une belle expérience, note Patrick Roy. Dimanche, ils ont joué contre des gars de la région de Montréal, dont Max Talbot, des anciens professionnels, des gars avec un beau bagage et des histoires à raconter. Ça peut être que profitable pour ces joueurs-là. »

Le hockey progresse en France

Ce camp de 10 jours au Québec doit permettre à la formation bordelaise de continuer sa progression des dernières années. Sa participation à la finale des séries l’année dernière était au-delà des espérances pour cette équipe habituée au milieu de tableau, dans une ligue dominée par Grenoble et Rouen.

Durant leur passage au Québec, les joueurs mangent à La Cage – Brasserie sportive, partenaire de l’équipe. « On mange à La Cage, mais avec des menus variés. On ne mange pas que des ailes et de la poutine là », a tenu à rassurer Stéphan Tartari, directeur général des Boxers.

L’ouverture d’une première Cage en France, celle de Bordeaux, est d’ailleurs à l’origine de l’investissement des trois Québécois dans les Boxers.

« C’est un coup de cœur. Des fois, on en jasait avec Patrick et Jacques. Il faudrait s’acheter un club en Europe, on voyagerait, ça serait différent… C’est arrivé comme ça », note le grand patron des Cages, Jean Bédard.

Cependant, quand Roy a accepté de sauter dans l’aventure, il n’était pas encore l’entraîneur-chef des Islanders de New York. « Quand Jacques a communiqué avec moi à cette époque-là, je n’avais pas de travail dans la LNH. Un mois après, j’ai eu l’emploi avec les Islanders, ce qui a fait en sorte que, malheureusement, Jacques a eu plus de temps à consacrer que moi », note Roy.

La France est habituée aux investissements étrangers dans ses grands clubs de soccer, notamment en provenance du golfe Persique. Mais la ligue Magnus restait très insulaire.

« Quand ce sont des Québécois, c’est vu d’un bon œil », précise le président et directeur général des Boxers, Thierry Parienty.

« Ceci dit, ça ne s’était jamais vu dans la ligue, alors on avait prévenu la fédération, car ç’a quand même eu l’effet d’une petite bombe, surtout avec Patrick dans le lot. »

Du fromage importé du Québec

Jean Bédard est le seul du trio d’investisseurs à avoir assisté en personne aux matchs des séries de l’équipe. Il a bien aimé ce qu’il a vu.

« Le hockey était plus populaire que je le croyais à Bordeaux. Pendant les séries, la Cage de Bordeaux se remplissait pour voir du hockey. J’ai des vidéos… j’en ai des frissons. J’aurais pensé oui pour le rugby, oui pour le foot, mais pour du hockey ! »

Les Boxers ont attiré en moyenne 3200 spectateurs par match, joué 23 de leurs 28 parties à domicile à guichets fermés. Les investisseurs québécois notent que le Championnat du monde de hockey aura lieu en France en 2028, puis les Jeux olympiques d’hiver en 2030. Le hockey a le vent en poupe.

L’expérience de la Cage en France est par ailleurs un succès, affirme Bédard. Une seconde doit ouvrir au printemps à Aix-en-Provence.

Mais comment est faite la poutine là-bas ? Même dans ce pays hautement fromager, fier de ses 400 variétés, le fromage en grains doit être importé du Québec. Jean Bédard explique : « Le fromage vient du Québec, il n’est pas frais, mais il est bon. La poutine à Bordeaux est aussi bonne que celle du Québec. »