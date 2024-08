Les Flames offrent un contrat d’une saison à Adam Klapka et Yan Kuznetsov

(Calgary) Les Flames de Calgary ont offert des contrats d’une saison à l’attaquant Adam Klapka et au défenseur Yan Kuznetsov, a annoncé le club albertain lundi.

La Presse Canadienne

Ces pactes à deux volets leur permettront chacun d’empocher 750 000 $ US dans la LNH.

Klapka a participé à six matchs des Flames la saison dernière, et il a inscrit son premier but dans la LNH le 18 avril dans un gain de 5-1 contre les Sharks de San Jose.

Kuznetsov a joué un match avec les Flames. Il a affiché un temps de jeu de 11 : 58 et a décoché deux tirs au but dans une victoire de 6-3 contre les Sénateurs d’Ottawa, le 9 janvier 2024.

Les deux joueurs ont passé la majeure partie de la dernière campagne avec le club-école des Flames, les Wranglers de Calgary.

Le hockeyeur âgé de 23 ans a d’ailleurs dominé les Wranglers la saison dernière avec 21 buts et 25 mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de plus-8 – le deuxième meilleur de son équipe.

Il a ajouté sept points (2-5) à sa fiche en six matchs éliminatoires de la Coupe Calder.

Quant à Kuznetsov, il a marqué cinq buts et obtenu huit mentions d’aide en 63 parties avec les Wranglers la saison dernière.

Klapka, de Prague, en République tchèque, s’était d’abord entendu avec les Flames en tant que joueur autonome le 16 mai 2022.

Kuznetsov, de Mourmansk, en Russie, fut le choix de deuxième tour, 50e au total, des Flames lors du repêchage de la LNH en 2020.