Si la croissance a été le thème de la dernière saison du Canadien de Montréal, le maître-mot de la prochaine campagne, qui s’amorcera déjà dans quelques semaines, pourrait bien être la continuité. C’est à tout le moins l’analyse que dresse Nick Suzuki.

Le capitaine était dans la métropole en compagnie de Cole Caufield, mardi, afin de participer à une activité destinée à faire la promotion de la Coupe des Présidents, tournoi de la PGA qui aura lieu au club de golf Royal Montréal à la fin du mois de septembre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’éternel duo Caufield-Suzuki a troqué les bâtons de hockey contre ceux de golf et la glace du Centre Bell contre la pelouse du Royal Montréal.

À moins qu’une transaction majeure soit conclue au cours des prochaines semaines, on peut croire que la formation qui sera déployée au match inaugural du 9 octobre sera semblable, voire quasi identique, à celle qui a conclu le calendrier en avril dernier. À l’exception évidente de Kirby Dach, qui a raté 80 matchs en raison d’une grave blessure à un genou.

« Honnêtement, je pense que c’est bien d’avoir cette continuité avec l’an passé », a estimé Suzuki pendant une courte mêlée de presse, après qu’il eut battu Caufield dans une compétition amicale sur trois trous.

« Avec le retour de Kirby, c’est comme si on avait ajouté un attaquant de pointe sur le marché des joueurs autonomes, a-t-il poursuivi. Tout le monde est emballé de revenir au camp, d’avoir cette continuité dans les systèmes de jeu. On sait à quoi Martin St-Louis s’attend. »

On n’a pas à intégrer de nouveaux éléments pour de nouveaux gars, on sera tous sur la même longueur d’onde. Je crois que la transition vers la saison régulière se fera sans accroc. Nick Suzuki, capitaine du Canadien de Montréal

Cette posture est en phase avec celle du directeur général Kent Hughes qui, pour justifier en partie sa décision de ne pas avoir été agressif à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet dernier, avait invoqué la « croissance organique » du jeune groupe en place depuis deux ans.

Le thème de la continuité était implicite, ne serait-ce qu’à la lumière de la saison morte du CH jusqu’ici. Au premier tour du repêchage, fin juin, l’organisation a choisi au cinquième rang le Russe Ivan Demidov, un attaquant électrisant certes, mais qui ne fera pas le saut en Amérique du Nord avant au moins un an.

L’unique ajout digne de mention a été Alex Barré-Boulet, qui devrait jouer dans la Ligue américaine. Seuls des joueurs marginaux (Tanner Pearson, Colin White) ou qui semblaient avoir perdu leur place dans la formation (Jesse Ylönen, Johnathan Kovacevic) ont été libérés ou échangés.

Consolidation

L’été 2024 aura plutôt été celui de la consolidation. L’attaquant Juraj Slafkovsky et le défenseur Kaiden Guhle, deux pièces maîtresses de la reconstruction dans laquelle est engagé le club, ont signé des ententes de huit et six ans, respectivement, qui entreront en vigueur en 2025-2026. À plus petite échelle, les défenseurs Arber Xhekaj et Justin Barron ont conclu de modestes ententes de deux saisons, eux qui cherchent encore leurs repères dans la LNH.

« On est vraiment excités pour eux, s’est enthousiasmé Suzuki. Ce sont quatre jeunes gars qui nous en ont montré beaucoup. C’est bon de savoir que l’on compte sur un noyau qui nous permettra de construire pour longtemps. Tout a bien marché pour nous cet été. »

Consolider, c’est bien, mais encore faut-il avancer. La prochaine étape pour le Tricolore, on s’en doute bien, sera d’accéder aux séries éliminatoires. La direction de l’équipe a déjà parlé de son souhait d’être « dans le mix » du printemps 2025, expression vague qui présume un rapprochement des équipes qualifiées, sans toutefois le quantifier.

Optimiste, Suzuki assure qu’il attaquera la saison « avec l’intention de participer aux séries ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Nick Suzuki

Chaque année, tu veux monter cette montagne et atteindre le sommet. On a fait de grands pas dans la bonne direction, et je pense qu’on va juste continuer à en faire d’autres avec ce groupe qui aura gagné en maturité. Nick Suzuki, capitaine du Canadien de Montréal

Un esprit cynique pourrait rappeler qu’après des saisons conclues aux 32e, 28e et 28e rangs du classement général, le CH ne peut essentiellement que s’améliorer. Ce sera plus facile à dire qu’à faire, au sein d’une division Atlantique où la compétition sera encore féroce. Si ce pari est gagné, ce sera toutefois parce que celui de la continuité aura fonctionné.

À moins, bien sûr, qu’un coup d’éclat vienne changer radicalement la trame narrative qui se dessine pour le camp d’entraînement.