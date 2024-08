Quelques jours après que le réseau Sportsnet eut discrètement coupé les ponts avec son animateur vedette Jeff Marek, une enquête de The Athletic révèle qu’une mystérieuse histoire de divulgation d’informations confidentielles serait à la base de ce renvoi.

D’ordinaire très actif sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias électroniques, Marek est essentiellement disparu de l’espace public au lendemain du premier tour du plus récent repêchage de la LNH, présenté à Las Vegas à la fin du mois de juin.

La semaine dernière, des observateurs du monde du hockey ont soulevé l’absence inexpliquée de Marek, d’abord au populaire balado 32 Thoughts, qu’il coanime avec Elliotte Friedman, puis à sa propre émission de radio quotidienne. Sportsnet a ensuite confirmé que le reporter de 55 ans n’était plus à son emploi, ce que le principal concerné a confirmé sur X, sans toutefois fournir de détails.

The Athletic explique ce jeudi que Marek se serait rendu coupable d’avoir fourni à un ami de longue date des informations privilégiées en lien avec le repêchage. Il est de coutume que les réseaux partenaires de la ligue apprennent quelques instants à l’avance l’identité des joueurs qui sont sur le point d’être sélectionnés, afin qu’ils puissent ajuster leur production – préparer des tableaux ou pointer les caméras vers le joueur en question, par exemple.

À titre de chef d’antenne le soir du premier tour, Marek aurait refilé ces informations à Mark Seidel, un ancien dépisteur du Wild du Minnesota qui dirige aujourd’hui une firme de recrutement. À Vegas, Seidel a « prédit » avec justesse plusieurs sélections sur son compte X, ce qu’il avait aussi fait au cours des repêchages précédents, se vantant même de son taux de succès. Il a depuis effacé plusieurs de ces publications.

Les « prédictions » de Seidel ont soulevé des doutes auprès de la LNH, qui a interrogé Marek le soir même à ce sujet. Le circuit, inquiet de « la potentielle utilisation frauduleuse ou la possible distribution d’informations privilégiées », a partagé ses inquiétudes avec le Nevada Gaming Control Board, autorité régissant le jeu dans l’État où se trouve Vegas. L’organisme a alors ouvert une enquête.

Le reportage de The Athletic n’établit pas de lien direct entre les informations partagées par Marek et leur utilisation dans un cadre de jeu – de pari sportif, comprend-on. Cette divulgation alléguée à une personne qui ne travaille pas pour l’entreprise a toutefois placé Sportsnet « dans une position difficile » étant donné son statut de principal détenteur des droits de la LNH au Canada. D’où la décision du réseau de se séparer de Marek, devenu l’un des visages les plus connus des amateurs de hockey.