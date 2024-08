Il y a de ces éléments, dans la vie, qui ne font pas bon ménage. Les Mentos et les boissons gazeuses viennent tout de suite en tête. Et que dire des hérétiques qui croient qu’une poutine peut être arrosée de ketchup ? Un jour, ils seront jugés.

Une autre image faisait désordre à la Place Bell jeudi. C’était Anthony Duclair, cheveux longs et barbe hirsute, avec des gants bleu et orange des Islanders de New York. Islanders qui sont dirigés, rappelons-le, par Lou Lamoriello, un DG qui impose à ses joueurs un code capillaire digne de l’armée.

Duclair était sur la patinoire dans le cadre du camp de hockey Duclair Imama, destiné aux jeunes joueurs issus de la diversité. Mais il le faisait en tant que nouveau membre des Islanders.

Dès que j’ai signé mon contrat, Lou m’a demandé de venir à New York, donc j’ai appelé mon barbier pour ma barbe, a raconté Duclair, entre deux séances sur glace. Pour mes cheveux, je vais attendre à la fin de l’été, j’en profite un peu ! Anthony Duclair

Duclair avait deux incitatifs de taille pour accepter de revenir – bientôt – au look propret qu’il affichait en début de carrière. Le premier : un contrat de 4 ans et 14 millions de dollars, le plus long et le plus lucratif qu’il ait signé jusqu’ici. Le second : la chance de renouer avec un certain Patrick Roy. Renouer, parce que c’est sous les ordres de Roy, en 2011, que le jeune Duclair a fait ses premiers pas dans la LHJMQ.

Le 1er juillet dernier, selon le récit de Duclair, Roy l’a donc appelé. « Il m’a dit qu’il me voulait. Entendre ça de ton ex-coach, même si ça fait 12 ans, ça fait chaud au cœur, concède Duclair. J’ai adoré jouer pour lui avec les Remparts. »

« J’avais 15 ans la première fois que je l’ai rencontré. Tu es un kid de Montréal, tu rencontres Patrick Roy et il veut te coacher, c’est quelque chose, han ? », lance-t-il aux trois journalistes devant lui.

« Les deux ans avec lui à Québec, ça a changé ma carrière sur la glace et hors glace. J’ai appris très vite à être un professionnel. Je sais exactement ce qu’il veut. »

À moins d’une transaction, Duclair aura finalement droit, à 28 ans, bientôt 29, à cette stabilité qui lui échappe depuis qu’il est débarqué à Manhattan à 19 ans pour ses débuts dans la LNH. Les Islanders seront sa neuvième équipe ; jamais il n’a disputé plus de 172 matchs avec le même club. Avec six de ses huit équipes, il ne s’est pas même rendu à 100 matchs.

Il a obtenu cette stabilité en démontrant une certaine constance ces dernières années : 24 buts en 73 matchs la saison dernière, 31 buts en 74 sorties en 2021-2022. Entre les deux, une saison de seulement 20 matchs en raison d’une blessure ; mais une fois de retour au jeu, il a aidé les Panthers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2023.

Laisser sa marque

Les buts et les passes, c’est bien beau, mais Duclair tient aussi à se faire un nom hors glace. D’où le camp que lui et Bokondji Imama tiennent cette semaine, auquel 52 jeunes participent.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anthony Duclair

Une dizaine de proches les épaulent pour les séances sur glace, dont aucun n’est plus énergique que Kevin Raphaël qui, avec ses encouragements perpétuels, change la trame sonore des exercices dès qu’il pose le pied sur la patinoire. Un véritable animateur de camp de jour !

Quand j’étais jeune et que je jouais un match, j’étais le seul Noir dans les deux équipes. Ça change d’année en année. Mon petit frère a sept ans de moins que moi et dans son équipe midget AAA, ils étaient quatre ou cinq Noirs. Boko et moi, on essaie de faire notre part. Anthony Duclair

Duclair se dit encouragé par ce qu’il voit dans la LNH. Les visages demeurent majoritairement blancs, mais notre homme cite les exemples récents de Quinton Byfield, 2e choix en 2020, et de Cayden Lindstrom, 4e choix au dernier repêchage, comme de nouveaux modèles. En fait, les visages étaient plutôt diversifiés au 1er tour en juin dernier, avec Lindstrom, mais aussi Tij Iginla, Zayne Parekh et E.J. Emery. On pourrait même ajouter l’espoir du Canadien Michael Hage, né de parents égyptiens.

« Ça en fait beaucoup pour la prochaine génération. Les enfants ont tous des idoles et cette représentation va beaucoup aider », estime-t-il.

L’attaquant veut aussi y mettre du sien. En février dernier, une patinoire synthétique, financée notamment par sa fondation, a été inaugurée à Lauderdale Lakes, en lointaine banlieue de Miami. Il souhaite maintenant profiter de sa stabilité à venir à Long Island pour là aussi mettre sur pied des initiatives.

« Je n’en ai pas parlé encore, mais en arrivant au camp, je veux avoir des conversations. Je vais parler à la fondation des Islanders pour de gros projets. C’est quatre ans. Je veux laisser ma marque, pas seulement sur la glace, mais hors glace aussi. »