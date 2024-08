Bokondji Imama fêtera son 28e anniversaire de naissance samedi. À cet âge, avec 15 matchs dans la LNH derrière la cravate, un hockeyeur sait très bien qu’il n’est habituellement pas une priorité pour les DG lorsqu’il devient joueur autonome. « Souvent, je parle aux assistants DG, qui sont aussi les DG dans la Ligue américaine », admet le colosse québécois.

Sauf que c’était différent cet été. Le 1er juillet, il a signé un contrat d’un an avec les Penguins, et c’est Kyle Dubas – le directeur général du grand club – qui a piloté le dossier.

« Il voulait s’occuper des négociations. J’ai senti un sincère désir de leur côté, a raconté Imama, rencontré en marge du camp Duclair Imama, à la Place Bell. Quand j’ai regardé la formation et que j’ai vu que j’étais pas mal le seul à jouer mon rôle, ses paroles avaient plus de crédibilité. C’était juste un no-brainer de leur faire confiance. »

Son rôle, c’en est un de robustesse. À 6 pi 1 po et 221 lb, sa carrure n’est pas sans rappeler celle de l’ancien centre-arrière des Alouettes Kerry Carter. Or, Imama n’a pas peur de se servir de son gabarit, lui qui a atteint les 100 minutes de pénalité lors de chacune de ses trois dernières saisons dans la Ligue américaine.

Les Penguins ne regorgent pas d’attaquants costauds, et Imama espère donc que cette carence lui ouvrira les portes de la LNH de façon plus durable. Il a d’ailleurs signé un contrat intéressant pour un joueur qui n’a jamais inscrit plus de 15 points dans la Ligue américaine en une saison ; un salaire de 350 000 $ lui est en effet garanti, même s’il passe la saison à Wilkes-Barre, selon Puckpedia.

Les Penguins constitueront sa quatrième organisation dans la LNH. Le Canadien et le Rocket ont-ils déjà été dans le coup ? « C’est une question qui revient souvent, répond-il. En tant que Québécois, ça me semble être beaucoup de pression. Il y a beaucoup de famille et d’amis autour. Je vais peut-être regarder ça plus tard dans ma carrière, mais j’aime garder une petite distance entre le travail et la maison. »