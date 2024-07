Par leur utilisation sur la patinoire, par leur omniprésence dans les campagnes promotionnelles de l’équipe, il est clair depuis quelque temps que Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki, Cole Caufield et Kaiden Guhle formeront le noyau du Canadien à long terme. Cette réalité s’exprime maintenant en années de contrat.

Le Tricolore a annoncé mercredi matin une prolongation de contrat de six ans pour Guhle. Le défenseur touchera une somme totale de 33,3 millions, soit une moyenne annuelle de 5,55 millions.

Comme Slafkovsky, Guhle détenait déjà une entente valide pour la prochaine saison. Sa prolongation de contrat entrera donc en vigueur à l’été 2025. Il devient le quatrième joueur du club, avec Slafkovsky, Suzuki et Caufield, à détenir une entente valide au-delà de 2027.

« Je suis proche de ces trois-là, des autres jeunes aussi. Ça donne le goût de rester à long terme. Je ne peux pas être plus heureux du dénouement », a commenté Guhle, en visioconférence de son Sherwood Park natal.

Il semble réellement se créer une synergie au sein de ce jeune noyau de joueurs issus d’une même génération. À 22 ans, Guhle en est la médiane, entre Slafkovsky (20 ans) et Suzuki (bientôt 25 ans). Sans parler d’un effort concerté pour s’établir à long terme à Montréal – « On ne discute pas vraiment de contrats entre nous », a dit Guhle –, le jeune homme a souligné le lien qui unit le noyau émergent du CH.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le défenseur du Canadien Kaiden Guhle touchera en moyenne 5,55 millions par année en vertu de son nouveau contrat signé avec l’équipe mercredi.

C’est vraiment plus un sentiment. Je le sens avec ce groupe. Je sens que je veux être à Montréal pour me battre avec ces gars-là soir après soir. Kaiden Guhle

Ça tombe plutôt bien que Guhle croie en ce groupe, puisque l’aide ne viendra visiblement pas de l’extérieur en 2024-2025. Kent Hughes s’est contenté d’embaucher des joueurs de soutien et de la Ligue américaine sur le marché libre cet été, et n’a toujours pas conclu de transaction comme il l’avait fait les étés précédents. « C’est bien de voir que la direction nous donne la chance de nous prouver », a lancé Guhle, visiblement adepte du verre à moitié plein.

Le deuxième contrat

Le contrat est assorti d’une clause de non-échange partielle : pour les deux dernières années de l’entente, Guhle pourra soumettre une liste de cinq équipes auxquelles il pourra refuser une transaction.

En entrevue avec La Presse, son agent, Allain Roy, a indiqué que « tous les scénarios ont été évalués », tant le court contrat de transition qu’une entente à durée maximale de huit ans.

« Kaiden tient vraiment à jouer à Montréal à long terme », soutient Roy au bout du fil, propos corroborés par Guhle qui a parlé des « meilleurs fans dans la ligue, peut-être même dans le sport – la ville a été incroyable pour moi ». C’est toutefois sur les questions salariales que les deux camps n’ont pu s’entendre sur huit ans.

La question du deuxième contrat est toujours cruciale pour les jeunes qui s’établissent rapidement comme des joueurs d’impact. Certains préféreront une entente à court terme afin de miser sur eux-mêmes pour rehausser leur profil, afin aussi de profiter des hausses à venir du plafond salarial.

C’est ce qu’avait fait Matthew Tkachuk en 2022, lorsqu’il a signé un pacte de trois ans, bon pour 21 millions de dollars, avec les Flames. C’est lors de la troisième et dernière saison de cette entente que Tkachuk a explosé avec 104 points. L’été suivant, il a donc signé un contrat de huit ans, à 9,5 millions de dollars par saison, et depuis il quitte quotidiennement la banque plié en deux, comme s’il sortait d’un spectacle de Jean-Michel Martel.

Les blessures

Cela dit, les paramètres se posaient différemment pour Guhle.

« Il aime jouer physique, rappelle Allain Roy, donc en signant un contrat à long terme, ça va lui permettre de pratiquer son style et d’avoir la tête en paix. »

Ce dernier facteur n’est pas négligeable, car Guhle a raté 50 matchs en raison de blessures en deux saisons jusqu’ici dans la Ligue nationale. Il a d’ailleurs terminé la saison sur la touche en raison d’une commotion cérébrale, mais s’est rétabli assez rapidement pour participer au Championnat du monde en mai.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Selon son agent Allain Roy, ce long contrat va permettre à Kaiden Guhle de pratiquer le jeu physique qui lui plaît.

L’historique de blessures constitue « une partie de la réponse », a convenu Guhle. « On pratique un sport robuste, des blessures peuvent survenir. Je voulais régler ça, mais je ne dis pas que j’ai voulu un contrat à long terme pour cette seule raison. Je me sens en santé, je me suis senti bien tout l’été. »

En santé, Guhle occupe un rôle prépondérant à Montréal. L’ancien choix de 1er tour (16e au total) du Tricolore en 2020 a inscrit 6 buts et 16 passes pour 22 points en 70 matchs la saison dernière, avec un différentiel de -8.

Le gaucher a en outre conclu la saison au deuxième rang des défenseurs permanents du CH pour le temps d’utilisation, avec une moyenne de 20 min 51 s, devant le vétéran David Savard (20 min 14 s), mais loin derrière Mike Matheson (25 min 33 s).

Il a également amélioré tous ses indicateurs de possession de rondelle à cinq contre cinq la saison dernière, par rapport à ses débuts dans la LNH. Il y est parvenu même s’il a moins souvent eu le luxe d’amorcer ses présences en zone offensive.

Guhle a maintenant sept ans pour poursuivre sa progression. Son entente actuelle le mènera à 29 ans, âge auquel il pourra signer une nouvelle entente à long terme.

Il se positionne donc pour éventuellement imiter Noah Hanifin, dont le deuxième contrat a fait partie des points de référence qui ont guidé les négociations. En 2018, à l’issue de son contrat d’entrée, Hanifin avait décroché une entente de six ans, à 4,95 millions par saison. Le printemps dernier, le défenseur américain s’est offert un pacte de huit ans et 58,8 millions, et on devine ses descendants heureux.