LNH La construction du nouvel aréna des Flames de Calgary débute

(Calgary) La construction du nouvel aréna de 800 millions US des Flames de Calgary a commencé lundi. La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, ont participé lundi à la cérémonie de la première pelletée de terre de l’amphithéâtre qui remplacera l’un des plus vieux domiciles de la LNH, le Saddledome.