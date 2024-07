À l’exception de leur titre d’emploi, bien peu de caractéristiques unissent les défenseurs du Canadien Justin Barron et Arber Xhekaj.

Barron, ex-choix de premier tour au repêchage, est un patineur élégant, d’abord défini par son talent offensif, qui est loin de raffoler du jeu physique. Xhekaj, jamais repêché, se débrouille bien en possession du disque, mais c’est principalement en raison de son physique et de sa robustesse qu’il a atteint la LNH.

Non seulement les deux ont-ils signé de nouveaux contrats semblables mardi – deux ans chacun, moyennant une somme totale de 2,3 millions pour Barron et de 2,6 millions pour Xhekaj –, mais ils se retrouvent dans une position similaire, à un mois et demi de l’ouverture du camp d’entraînement du club. Les deux, en effet, devront faire la preuve qu’ils ont suffisamment progressé sur le plan défensif pour obtenir un poste à temps plein à Montréal.

Xhekaj, 23 ans, part probablement avec une longueur d’avance. À 6 pi 4 po et 240 lb, sa carrure est unique dans l’organigramme en défense. Son passage de quelques semaines avec le Rocket de Laval, l’hiver dernier, lui a permis de relancer sa saison, sa deuxième chez les professionnels.

Après qu’il eut fait forte impression à son arrivée à Montréal en 2022, notamment en raison de ses talents de bagarreur, il a accusé une évidente régression défensivement en 2023, ce qui lui a valu un billet pour la Ligue américaine. À son retour avec le grand club, et encore davantage lorsqu’il a été jumelé à David Savard, il a semblé plus appliqué, moins éparpillé.

Lancée

C’est sur cette lancée qu’il veut poursuivre. Pleinement remis de l’opération à l’épaule qui a écourté sa fin de saison, il veut devenir l’homme de confiance de ses entraîneurs.

Je veux bien paraître à chacune de mes présences, faire ce qu’on me demande, faire mon travail, a-t-il énuméré, mardi, en visioconférence. Je pense que j’ai réussi à le faire dans certains matchs, mais pas dans d’autres. Chez les pros, il faut être efficace chaque soir. Arber Xhekaj

Sa progression se mesurera notamment sur deux aspects. Il devra montrer qu’il est capable d’affronter des attaquants de premier ou de deuxième trio, lui qui a jusqu’ici été protégé des affectations les plus corsées. Et il devra y arriver en restant loin du banc des pénalités.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Xhekaj, 23 ans, part probablement avec une longueur d’avance. À 6 pi 4 po et 240 lb, sa carrure est unique dans l’organigramme en défense.

Xhekaj, en effet, a écopé de 23 punitions mineures en seulement 44 matchs en 2023-2024. Cette cadence de 0,52 mineure par rencontre l’a placé au deuxième rang de la LNH parmi les défenseurs ayant disputé au moins 20 matchs. À titre comparatif, le ratio de Brenden Dillon, pourtant l’un des arrières les plus robustes du circuit, était de presque 50 % inférieur (0,27).

« On a une équipe jeune, et je dois m’assurer que tout le monde est bien protégé, a nuancé Xhekaj. Je dois le faire de façon intelligente. Je pense que ça vient avec la maturité. En vieillissant, tu sais davantage quand faire certaines choses ou pas. Je dois améliorer cet aspect. »

Au-delà de son jeu sur la glace, l’Ontarien désire jouer un rôle plus important sur le plan du leadership. Au camp, il lui faudra « montrer aux plus jeunes, donner le ton », a-t-il dit.

Glace mince

Si rien n’est acquis pour Xhekaj, Barron semble patiner sur une glace encore plus mince.

L’an dernier, au terme d’un camp d’entraînement très ordinaire, il avait dû profiter de blessures à Kaiden Guhle puis à David Savard pour entrer dans la formation et y rester.

Il a d’abord démontré un certain aplomb, mais ses performances ont lentement décliné. En janvier, on l’a envoyé chez le Rocket de Laval ; sans des blessures à Guhle et à Xhekaj en fin de parcours, il aurait conclu la saison dans la Ligue américaine.

À 22 ans, il se retrouve entre plusieurs « chaises ». Au prochain camp, ce défenseur offensif devra composer simultanément avec la présence dominante de Mike Matheson et avec l’émergence de Logan Mailloux, droitier comme lui, et de Lane Hutson.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Justin Barron

Le jeu défensif demeure, à ce jour, son talon d’Achille, et il ne s’en cache pas. Son objectif pour la prochaine saison est de « s’établir à temps plein dans la LNH », et pour ce faire, il désire « passer à un autre niveau » dans son territoire. « Je dois être difficile à affronter », a-t-il résumé.

Mais encore ? « Ce n’est pas une question de jeu physique, mais d’enlever du temps et de l’espace dans les coins de patinoire », a-t-il précisé. Il devra aussi veiller à mieux gérer la distance le séparant de ses adversaires en repli. Et, on ne s’en sort pas, « jouer plus dur devant le filet ».

« Le futur est emballant » en défense, a encore dit Barron. Plus que tout, il veut en faire partie, et pas comme figurant — il se voit disputer des « minutes de premier duo ».

On peut avancer sans se tromper que ça passera ou cassera pour lui au camp, puisqu’il devra désormais passer par le ballottage s’il est retranché. La direction préférera probablement l’échanger que de le perdre pour rien si jamais ça ne fonctionnait plus.

« C’est une grosse année pour moi », a-t-il laissé tomber. Ils seront nombreux à dire la même chose… mais c’est encore plus vrai pour lui que pour les autres.

Derniers dossiers prioritaires

Les nouveaux contrats de Xhekaj et de Barron étaient les deux derniers dossiers prioritaires de la direction du Canadien pendant la saison morte. Tous les joueurs de la formation ont désormais une entente valide pour 2024-2025, et même davantage dans le cas de Juraj Slafkovsky, qui a déjà signé une prolongation de contrat de huit ans qui entrera en vigueur en 2025-2026. En outre, le personnel d’entraîneurs du Rocket de Laval est complet, et le directeur général Kent Hughes avait indiqué le 1er juillet qu’il n’était pas certain de combler le départ d’Alex Burrows derrière le banc à Montréal. Si Hughes voulait s’accorder des vacances, le moment serait bien choisi.