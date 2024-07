PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pour tout ce qui s’est dit et écrit au sujet de Martin Necas, il semble finalement que le jeune attaquant n’est plus sur le marché des transactions pour le moment.

Necas s’est en effet entendu avec les Hurricanes de la Caroline, a annoncé l’équipe lundi. Le Tchèque a signé une entente de deux ans, bonne pour 13 millions de dollars, soit une valeur annuelle de 6,5 millions.

Le nouveau directeur général des Hurricanes, Eric Tulsky, a ajouté dans le communiqué que Necas « jouera un rôle clé dans nos succès ».

Cette sorte de déclaration est généralement banale dans un communiqué, mais dans ce cas-ci, elle l’est moins, puisque le nom de Necas s’est retrouvé au cœur de moult rumeurs ces derniers mois. La principale : selon Elliotte Friedman, de Sportsnet, les Blue Jackets de Columbus auraient tenté de l’acquérir au dernier repêchage, dans une transaction qui aurait impliqué le premier choix des Jackets, quatrième au total.

Quelques semaines plus tôt, le confrère Pierre LeBrun avait quant à lui rapporté que le directeur général du Canadien, Kent Hughes, s’était informé au sujet de Necas.

Dans l’intervalle, l’attaquant de 25 ans était joueur autonome avec compensation et avait demandé d’exercer son droit à l’arbitrage salarial. Les deux camps en sont venus à une entente avant d’en arriver là.

Choix de 1er tour (12e au total) en 2017, tout juste devant Nick Suzuki, Necas a inscrit 53 points (24 buts, 29 passes) en 77 matchs la saison dernière. La saison précédente, il avait explosé avec 71 points, dont 28 buts.

Cette nouvelle entente fait de lui le troisième salarié à l’avant chez les Hurricanes, derrière Sebastian Aho et Andrei Svechnikov. En durée, par contre, six attaquants établis dans la LNH sont ancrés à plus long terme, dont Jesperi Kotkaniemi, dont l’entente expirera en 2030.

Le fait qu’il ait signé une entente transitoire de deux ans, plutôt qu’à long terme, laisse cependant croire que son avenir en Caroline n’est toujours pas cimenté. Pour l’heure, les Hurricanes peuvent au moins conserver un noyau relativement intact à l’attaque, pendant qu’en défense, les vétérans Brady Skjei et Brett Pesce ont profité de leur autonomie pour faire leurs valises cet été.