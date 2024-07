(Columbus) Kirill Marchenko a accepté une prolongation de contrat de trois ans et de 11,55 millions US avec les Blue Jackets de Columbus, a annoncé le directeur général Don Waddell, dimanche.

La Presse Canadienne

Marchenko touchera en moyenne 3,85 millions par saison.

« Kirill Marchenko a été un joueur important pour les Blue Jackets à ses deux premières saisons dans la Ligue nationale de hockey [LNH], et trouver un terrain d’entente pour le garder à Columbus était important pour nous, a déclaré Waddell dans un communiqué. Il a le gabarit, le talent et les habiletés pour marquer des buts et il continuera à être une pièce importante de notre noyau à l’avenir. »

Âgé de 24 ans, le Russe a inscrit au moins 20 buts à ses deux saisons en Ohio. Après avoir touché la cible 21 fois en 59 parties en 2022-23, il a totalisé 23 filets en 78 rencontres au cours de la dernière campagne.

L’ancien du SKA de Saint-Pétersbourg était joueur autonome avec compensation. L’attaquant Cole Sillinger est le dernier joueur autonome avec compensation des Blue Jackets, qui tenteront de mettre un terme à une disette de quatre saisons sans séries éliminatoires.