Vincent Arseneau est le joueur de hockey le plus terre à terre que vous puissiez rencontrer. Ou plutôt terre à mer : après avoir terminé sa carrière de hockeyeur, le pugiliste envisage de devenir pêcheur.

Arseneau évite de se bercer d’illusions. Il a 32 ans. En tant que bagarreur, il compromet sa santé à tous les matchs. Dans les circonstances, la nouvelle acquisition du Rocket de Laval espère pouvoir jouer au hockey encore trois saisons.

« C’est le corps qui décidera, résume-t-il en entrevue avec La Presse. Les deux dernières années se sont bien déroulées, mais j’ai déjà eu beaucoup de blessures. Si mon corps me dit qu’il n’est plus capable de suivre, il faudra que je le respecte. »

Je n’ai pas gagné des tonnes de millions dans ma carrière. Il faut que je m’assure que je sois capable de faire quelque chose pour la suite de ma vie professionnelle. La pêche serait une belle option, même si les coûts de permis sont très élevés en ce moment. Ça pourrait être un permis de homards, de crabes. Je considère tout. Vincent Arseneau

S’entretenir avec Vincent Arseneau, c’est se transporter aux Îles. Au bout du fil, son accent, mais surtout son calme, nous téléporte tout droit au Gros-Cap. Le dur à cuire y possède une maison, dans laquelle il passe ses étés.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE VINCENT ARSENEAU Vincent Arseneau aux Îles-de-la-Madeleine

« C’est mon petit coin de paradis, se réjouit-il. Le hockey, c’est quand même beaucoup de stress. Mais ici, le stress ne se rend pas. T’as du vent dans la face tous les jours. T’as la plage, la mer : c’est vraiment parfait. »

Connaître son rôle

En se basant uniquement sur le calme d’Arseneau, il est impossible de deviner qu’il gagne sa vie en aplatissant le visage de ses adversaires avec ses poings. Les chiffres dressent toutefois un portrait juste : depuis sa première saison professionnelle, il a accumulé 81 bagarres.

Si le gaillard de 6 pi 2 po et 215 lb accepte bien son rôle, on ne peut en dire autant de sa mère. « Je pense qu’elle se ferme les yeux la plupart du temps », explique-t-il en riant.

Heureusement, la peur n’empêche pas Vincent Arseneau d’ouvrir ses yeux durant les combats. Reste que le stress demeure omniprésent chaque fois qu’il lâche les gants.

Il y a de bonnes chances que le combat se déroule mal si tu n’as pas d’adrénaline dans le sang. J’ai encore cette flamme-là, je sais que je suis capable de le faire. Vincent Arseneau

Pour diminuer le risque, Arseneau étudie. Il épie ses futurs adversaires sur vidéo afin de déceler leurs habitudes de combat, mais surtout leurs faiblesses. « Pour l’instant, ma stratégie fonctionne. Peut-être qu’un jour, j’en mangerai une grosse sur le nez, et j’envisagerai de changer ma préparation », badine-t-il.

Sous les feux de la Rempe

Puisqu’il étudie ses adversaires, Arseneau peut souvent prévoir avant un match s’il se battra ou non. C’est avec la ferme intention de se battre qu’il s’est donc pointé à l’aréna, le 13 janvier dernier. Il savait qu’un certain Matt Rempe se trouvait dans le camp ennemi. Rempe, qui, depuis, s’est fait un nom dans la LNH. Pour le meilleur et pour le pire.

« J’étais fâché ce jour-là pour des raisons personnelles, raconte Arseneau. Je me suis dit : pourquoi pas me battre, ça pourrait me faire du bien ! À l’échauffement, j’ai proposé un combat à Rempe. Il m’a dit qu’il n’était pas certain, parce qu’il s’était battu la veille. Finalement, dès la première rotation, on s’est regardés, et on s’est dit : ‟Lets go !” »

« C’était vraiment un combat d’hommes. J’ai changé de la gauche à la droite, puis je suis retourné sur la gauche. Et boom : je l’ai connecté et il est tombé. »

Regardez le combat entre Matt Rempe et Vincent Arseneau sur YouTube

Le combat est reconnu comme l’un des plus virulents de la dernière saison, tous niveaux confondus. Rapidement, il est devenu viral chez les amateurs de ce type de hockey. « J’ai reçu pas mal de commentaires d’anciens coéquipiers, relate le Madelinot. C’est l’un des beaux moments dans ma carrière. »

Le combat aura surtout marqué la carrière de Matt Rempe, bien qu’il l’ait perdu. Quatre jours après ce duel, il méritait son premier rappel par les Rangers de New York.

« Je pense que notre bagarre lui a ouvert une porte directement vers la LNH. Je me dis qu’un jour, peut-être qu’il m’achètera un cadeau pour me remercier », dit-il en rigolant.

Des Îles-de-la-Madeleine à l’île Jésus

Vous aurez remarqué que l’auteur de ces lignes a utilisé les 703 derniers mots pour décrire Vincent Arseneau comme un bagarreur. Il faut savoir toutefois que lui-même ne se perçoit pas de cette manière.

En 256 parties dans la Ligue américaine, il totalise 40 buts et 58 points. « Si on me compare à des joueurs robustes comme moi, je suis au-dessus de la moyenne offensivement, justifie-t-il. Avec mon jeu intense, ma présence sur la glace, je suis devenu respecté dans la ligue. Personne n’aime jouer contre moi », croit-il.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE VINCENT ARSENEAU En 256 parties dans la Ligue américaine, Vincent Arseneau totalise 40 buts et 58 points.

À Laval, le rôle d’Arseneau s’étendra à l’extérieur de la patinoire. Il entend prouver ses qualités de mentor, du haut de ses 11 saisons d’expérience dans la Ligue américaine et dans l’ECHL.

Il y a des joueurs qui ne sont pas contents de débarquer dans la Ligue américaine. Je serai là pour leur expliquer que faire des détours, ça peut être bénéfique. En fait, ceux qui prennent des détours sortent plus souvent gagnants que ceux qui n’ont jamais fait face à de l’adversité. Vincent Arseneau

Arseneau parle en connaissance de cause. Des détours, il en aura pris autant sur le plan psychologique que physique. Dès l’âge de 10 ans, sa mère a déménagé avec lui à Sainte-Foy pour lui permettre de passer une année à l’école Saint-Roch, où se trouvait le seul programme de sports-études au primaire du Québec.

Deux ans plus tard, Arseneau pliait bagage pour Mont-Joli. Il se trouvait donc loin de ses parents, à 12 ans, dans une famille d’accueil. Ce départ lui permettait de jouer à un niveau plus relevé qu’aux Îles.

« Ç’a été difficile, se remémore-t-il. Ça m’a permis d’en apprendre beaucoup sur moi, de prendre de la maturité. Mais c’est ce chemin qui fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. »

Des années plus tard, au niveau junior majeur, il était ignoré par les équipes de la Ligue nationale. Aucune d’entre elles n’avait daigné l’inviter à son camp d’entraînement, en 2012. Arseneau venait pourtant de remporter la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan. « Je voyais des joueurs que je considérais comme moins bons que moi qui recevaient des offres de la LNH. Je ne comprenais pas ce qui se passait », avoue-t-il.

C’est après sa dernière saison junior que les Monsters de Lake Erie, dans la Ligue américaine, lui ont offert un essai. Essai qui s’est matérialisé en contrat. « Quand on m’a offert ma chance, j’ai paqueté mon char avant même de savoir où je m’en allais. J’étais tellement content », raconte-t-il.

Durant les années qui ont suivi, Arseneau a souvent été relégué dans l’ECHL. Il s’y est épanoui, remportant deux championnats consécutifs avec les Americans d’Allen. « Pour un petit gars des Îles, j’en ai accompli des choses », juge Arseneau.

Il lui reste toutefois deux objectifs importants sur son tableau de chasse : porter le bleu-blanc-rouge et percer la LNH.

Son premier objectif sera réalisé dès l’automne au sein du Rocket de Laval. « Ça fait quelques années que j’en parle avec mon agent. Les cartes se sont alignées, je devais accepter leur offre », estime-t-il.

Le deuxième rêve sera plus difficile à atteindre. Il faudrait cependant être courageux – ou fou – pour dire à Vincent Arseneau en plein visage qu’il sera incapable d’y parvenir.

« Faire la LNH, c’est ce qui me motive à me lever le matin, à m’entraîner, à patiner, à continuer de faire tous ces sacrifices », tranche-t-il.

« Moi, j’y crois. »