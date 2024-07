Stan Bowman est de retour dans la Ligue nationale. Et force est d’admettre qu’il est arrivé préparé.

Tombé en disgrâce après le scandale sexuel qui a éclaboussé les Blackhawks de Chicago, Bowman a été embauché à titre de directeur général et vice-président directeur des opérations hockey des Oilers d’Edmonton, mercredi.

Bowman opérera sous Jeff Jackson, qui est quant à lui chef de la direction des opérations hockey.

Les deux hommes de hockey ont rencontré les médias d’Edmonton, mercredi matin, et ils ont visiblement fait leurs devoirs. On y a appris que Bowman a développé une relation avec Kyle Beach, la victime dans le scandale sexuel susmentionné, au cours des derniers mois. Bowman dit d’ailleurs avoir appelé Beach mardi soir, afin de lui annoncer sa nomination à venir.

« Je veux dire ceci et je l’ai dit à Kyle Beach directement : ma réponse n’était pas adéquate, j’aurais dû en faire plus, je le regrette et je veux en tirer des leçons, a laissé tomber Bowman, lors d’un point de presse retransmis virtuellement.

« Je peux vous assurer que de telles choses ne se reproduiront plus sous ma direction. »

Jeff Jackson dit quant à lui avoir parlé à Beach « il y a quelques semaines ».

Réponse inadéquate

Le fils de Scotty Bowman en sera à un premier mandat dans la LNH depuis sa démission des Blackhawks de Chicago en 2021. La LNH avait alors banni Bowman, Joel Quenneville et Al MacIsaac en raison de leur réponse inadéquate lorsqu’ils ont été informés, en 2010, des allégations selon lesquelles le joueur des Blackhawks Kyle Beach avait été agressé par l’entraîneur vidéo du club. Bowman était alors DG des Blackhawks.

Le 1er juillet dernier, en pleine folie des joueurs autonomes, la LNH avait annoncé que les trois hommes étaient de nouveau autorisés à occuper un emploi dans la ligue.

« S’il est clair qu’à l’époque, leurs réponses étaient inacceptables, chacun de ces trois individus l’a reconnu et a utilisé son temps à l’écart du hockey pour s’engager dans des activités qui non seulement démontrent des remords sincères pour ce qui s’est passé, mais démontrent également une plus grande conscience des responsabilités que tout le personnel de la LNH a, en particulier le personnel qui est dans des positions de leadership », avait affirmé la LNH dans un communiqué.

Bowman a notamment amorcé une collaboration avec l’ancien joueur Sheldon Kennedy. Lui-même une victime, Kennedy est un des intervenants les plus activement impliqués pour conscientiser le monde du hockey face aux agressions sexuelles. Il a d’ailleurs assisté au point de presse de mercredi.

Bowman a justement raconté qu’après une première tentative infructueuse d’entrer en contact avec Beach, c’est Kennedy qui lui a recommandé de réessayer, quelques mois plus tard. « Kyle m’a dit qu’il était prêt à parler, a relaté Bowman. Je ne savais pas si ça allait durer 30 secondes ou plus. De mon côté, je voulais simplement m’excuser. On a fini par parler pendant près de 90 minutes. »

Bowman assure donc revenir en étant nettement plus conscientisé sur l’impact des abus sexuels, mais aussi, plus largement, sur les conséquences d’une culture nocive dans un vestiaire.

« Ce qui est arrivé à Sheldon et à Kyle est terrible. Heureusement, ce n’est pas aussi commun que d’autres choses comme le harcèlement, l’intimidation et les initiations, a-t-il précisé. C’est beaucoup plus fréquent et on veut enrayer ça aussi. On ne veut pas se concentrer sur une seule chose. L’idée est d’apporter des changements à plusieurs égards. »

Un appui

Le terrain était prêt pour le retour de Bowman dans la LNH. La semaine dernière, Kennedy a publié un long texte dans lequel il défendait l’embauche de Bowman.

Lisez le texte (en anglais)

Dans le texte, il indique que c’est Bowman qui l’a d’abord contacté. « Je ne connaissais pas Stan et je ne lui avais jamais parlé auparavant », prévient Kennedy.

« J’ai immédiatement été saisi par sa réelle préoccupation pour le bien de Kyle [Beach], et par ce qui aurait pu être fait différemment, poursuit Kennedy. Pendant cette période, nous avons parlé presque quotidiennement de l’impact des agressions sexuelles du point de vue de la victime. […] Sa volonté de reconnaître ses erreurs et de se racheter aux yeux de Kyle était sincère. »

Triple champion

Né à Montréal, âgé de 51 ans, Bowman arrive à Edmonton avec trois bagues de Coupe Stanley, pour les conquêtes de 2010, 2013 et 2015 avec Chicago. Il a occupé le poste de DG des Blackhawks de 2009 à 2021.

Si ses trois Coupes Stanley retiennent l’attention, les lendemains de victoire ont été très difficiles. Coincés sous le plafond salarial, les Hawks n’ont gagné aucune série de format 4 de 7 depuis leur triomphe en finale en 2015.

Il arrive à un moment charnière chez les Oilers. L’attaquant Leon Draisaitl et le défenseur Evan Bouchard écouleront en 2024-2025 la dernière année de leur contrat. Ils sont donc admissibles, depuis le 1er juillet, à une prolongation de contrat. L’entente de Connor McDavid se conclut quant à elle à l’été 2026 ; c’est donc à compter du 1er juillet prochain qu’il pourra signer une nouvelle entente.

C’est justement à une période similaire que les Blackhawks ont amorcé leur déclin. Jonathan Toews et Patrick Kane ont signé, à l’été 2014, des prolongations de contrat identiques de 8 ans et 84 millions de dollars. Chaque entente comptait, à l’origine, pour 14,7 % de la masse salariale ; c’est donc dire qu’à deux, Toews et Kane accaparaient près de 30 % de l’espace salarial. Ces ententes sont entrées en vigueur en 2015-2016, soit au début de la présente disette des Blackhawks.

Jackson a précisé que Bowman sera le DG et assurera donc la gestion quotidienne de l’équipe. « Et j’aurai mon mot à dire, a ajouté Jackson. J’ai bon espoir qu’on travaillera bien ensemble. On fera les négociations ensemble. Stan va mener les dossiers et je viendrai en soutien. »

Bowman succédera à Ken Holland, qui a quitté son poste fin juin, après la défaite des Oilers dans le septième match de la finale de la Coupe Stanley, face aux Panthers de la Floride. Les Oilers étaient alors passés à une victoire d’un premier championnat depuis 1990.