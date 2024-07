(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont conclu un accord de deux saisons avec le gardien Mads Sogaard.

La Presse Canadienne

La première année du contrat est à deux volets et Sogaard touchera 775 000 $ US dans la LNH et 225 000 $ dans la Ligue américaine de hockey. La deuxième année du contrat est à un volet et d’une valeur de 775 000 $.

Le gardien danois a passé la majorité de la dernière campagne dans la Ligue américaine de hockey avec les Senators de Belleville. Il a disputé 32 matchs et en a gagné 18. Il a affiché une moyenne de 2,45 et un taux d’efficacité de ,916.

Sogaard, qui est âgé de 23 ans, a aussi effectué six sorties avec les Sénateurs dans la LNH. Il a présenté une fiche de 1-3-0 avec une moyenne de 4,05 et un taux d’efficacité de ,859.

Les Sénateurs ont sélectionné Sogaard en deuxième ronde, 37e au total, lors du repêchage de la LNH en 2019.