(New York) Les Rangers de New York ont consenti une prolongation de contrat de deux saisons et 4,4 millions US au défenseur Braden Schneider, qui était joueur autonome avec compensation.

Associated Press

Le défenseur Ryan Lindgren est le dernier défenseur régulier des Rangers toujours sans contrat pour la prochaine saison. Lindgren a demandé l’arbitrage salarial.

Schneider a établi des sommets personnels la saison dernière pour les matchs joués (82), les aides (14) et les points (19), en plus d’égaler sa marque personnelle avec cinq buts. Il s’est classé deuxième parmi les défenseurs des Rangers pour les mises en échec (167) et les tirs bloqués (133).

En 206 matchs en carrière dans la LNH, Schneider a récolté 12 buts et 36 aides. Il affiche un différentiel de +13.

Les Rangers ont sélectionné Schneider au 19e rang du repêchage de 2020 de la LNH.