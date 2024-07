(Laval) Le Rocket de Laval a dévoilé son calendrier en vue de la saison 2024-25 de la Ligue américaine de hockey, jeudi, et il l’entamera avec un voyage de deux rencontres.

La Presse Canadienne

Le Rocket, qui est toujours sans entraîneur-chef en vue de la prochaine campagne à la suite du départ surprise de Jean-François Houle le 21 juin, affrontera d’abord les Bruins, à Providence, le 11 octobre, avant de croiser le fer avec les Thunderbirds, à Springfield, le lendemain.

Son match d’ouverture à domicile aura lieu le 18 octobre, à la Place Bell, contre le Crunch de Syracuse. Il l’affrontera de nouveau le 19, en après-midi.

Le Rocket disputera son premier match contre les champions en titre de la Coupe Calder, les Bears de Hershey, à leur amphithéâtre le 27 novembre.

Sa plus longue séquence à domicile sera de six matchs, et elle s’étalera du 20 décembre au 4 janvier. Son plus long voyage sera également de six parties, et aura lieu du 1er au 12 avril.

Le Rocket clôturera sa saison le 19 avril à Belleville, contre les Senators.

Le club-école du Canadien de Montréal disputera aussi deux matchs préparatoires à Belleville, les 4 et 5 octobre, contre les Senators et les Marlies, respectivement.

La formation lavalloise a terminé au 12e rang de l’Association Est en vertu d’une fiche de 33-31-8, ratant du même coup les séries éliminatoires de l’AHL.