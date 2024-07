(Saint-Louis) Les Blues de St. Louis ont consenti un contrat d’une saison au vétéran défenseur Ryan Suter, jeudi.

Associated Press

Le directeur général des Blues Doug Armstrong a confirmé l’information, en ajoutant que le défenseur âgé de 39 ans, qui a passé les trois dernières saisons avec les Stars de Dallas, empochera un salaire de 775 000 $ US.

Suter a inscrit deux buts et amassé 15 mentions d’aide en 82 matchs réguliers, et il a ajouté un but et trois passes à sa fiche en 19 matchs éliminatoires avec les Stars la saison dernière.

Suter a été sélectionné par les Predators de Nashville au septième rang du repêchage de la LNH en 2003, et il a joué pour trois équipes au cours de sa carrière de 19 saisons dans la ligue, le Wild du Minnesota étant l’autre.

L’Américain totalise 105 buts, 576 mentions d’assistance et 761 minutes de pénalité en 1444 matchs de saison régulière en carrière dans le circuit Bettman. Il a aussi marqué sept buts et obtenu 37 mentions d’aide en 133 matchs éliminatoires.

Le joueur originaire du Wisconsin occupe le premier rang parmi les défenseurs actifs au chapitre des matchs joués, le sixième pour les points, le 15e pour les buts, le troisième pour les mentions d’assistance et le neuvième pour les minutes de pénalité.