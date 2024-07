(Calgary) La Série de la rivalité entre les équipes canadienne et américaine de hockey féminin sera de retour en 2024-2025, et les Maritimes accueilleront les deux derniers matchs.

La Presse Canadienne

Hockey Canada et USA Hockey ont dévoilé le calendrier de la série de cinq matchs, mardi.

Le quatrième match sera présenté le 6 février au Scotiabank Centre d’Halifax, tandis que Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, accueillera le match ultime le 8 février au Credit Union Place.

« Nous sommes impatients d’offrir une fois de plus aux partisans cinq grands matchs de hockey et de laisser un impact et un héritage durables en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard cette saison », a déclaré la présidente et cheffe de la direction de Hockey Canada, Katherine Henderson, par voie de communiqué.

La série commencera avec la tenue de trois parties aux États-Unis : à San Jose, en Californie, le 6 novembre, à West Valley City, en Utah, le 8, et à Boise, en Idaho, le 10.

Le Canada a gagné quatre matchs de suite pour remporter la Série de la rivalité de l’an dernier au meilleur des sept rencontres.

La toute première Série de la rivalité en fut une de trois matchs, en 2018-2019. Le Canada a gagné trois des quatre dernières éditions de l’évènement.