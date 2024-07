Le directeur général des Tigres de Victoriaville, Kevin Cloutier, a-t-il encore la légitimité pour occuper ses fonctions ? Oui, assure le commissaire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, Mario Cecchini.

C’est ce que M. Cecchini a indiqué en entrevue téléphonique avec La Presse, en fin de journée mardi, au lendemain de la condamnation des ex-joueurs des Tigres de Victoriaville Nicolas Daigle et Massimo Siciliano pour agression sexuelle.

Durant les procédures qui se sont conclues lundi par le prononcé de la sentence, il a été révélé que M. Cloutier avait vu une vidéo de l’agression sexuelle en question, survenue en juin 2021.

« Pour nous, ce n’étaient pas des faits nouveaux. Ça a été discuté avec les policiers il y a trois ans et Kevin a pleinement collaboré, a déclaré M. Cecchini. Dès que les accusations sont tombées, les Tigres étaient en harmonie avec la Ligue sur une suspension complète des joueurs. Kevin a collaboré. Et ce n’est pas une vidéo de l’agression. Il n’a pas vu une agression et a dit : je m’en fous. On ne voit pas de visage sur la vidéo, pas de contexte. »

Au moment d’écrire ces lignes, les Tigres de Victoriaville n’avaient pas répondu à la demande d’entrevue de La Presse. Au Journal de Québec, M. Cloutier s’est défendu.

Dès que j’ai vu la vidéo, je lui ai dit [à Nicolas Daigle] qu’il n’avait pas d’affaire à montrer ça à d’autre monde. Je lui ai dit de la supprimer tout de suite et il l’a fait. Le directeur général des Tigres de Victoriaville, Kevin Cloutier

Dans cette même entrevue, M. Cloutier nie l’information retrouvée dans la décision sur la peine, selon laquelle c’est plutôt une employée de l’hôtel qui aurait demandé que la vidéo soit supprimée.

M. Cloutier a également écrit une lettre, à la demande de la Défense, afin de décrire le comportement des deux accusés avant l’agression.

Les anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, Nicolas Daigle, à gauche, et Massimo Siciliano

« Chacun a son jugement sur la lettre. Mais elle ne cautionne pas les gestes, estime M. Cecchini. Elle vient rendre compte de qui étaient ces jeunes avant l’agression. C’est comme d’interviewer le fameux voisin aux nouvelles, qui dit : je n’aurais jamais deviné qu’il allait faire ça. Ce n’est pas du tout, du tout, un soutien aux accusés. Et s’il y avait eu un procès, il aurait témoigné pour la Couronne. »

Un « message »

Cette condamnation s’ajoute aux autres histoires d’agressions sexuelles mettant en cause des hockeyeurs ces dernières années, la plus médiatisée étant l’accusation de cinq membres d’Équipe Canada junior de 2018. Le procès n’a pas encore eu lieu.

« C’est correct de dire que ça envoie un message clair au hockey, je n’ai pas de problème avec ça, assure M. Cecchini. Mais j’espère que ça envoie un message clair à la société en général, aux jeunes qui font des gestes imprudents. On note aussi que la victime a suivi le cours de la justice. Elle a dénoncé et la justice a fonctionné. Ça montre que c’est la bonne façon de procéder pour dénoncer des agressions. »

Il a par ailleurs été révélé que les deux ex-joueurs avaient suivi une formation sur le consentement, offerte par la LHJMQ. Cette formation est-elle suffisante ?

« D’abord, ce sont 2 joueurs sur 450, répond M. Cecchini. Le gouvernement fait de l’éducation sur l’alcool au volant depuis 40 ans et ça existe encore. On n’est jamais à l’abri d’un comportement délinquant, peu importe la formation. L’important, c’est comment on réagit. »

M. Cecchini rappelle que cette formation sera dorénavant accessible aux parents, qui pourront la suivre par visioconférence. « Je veux que les parents entendent le langage dur, clair, pas feutré qui sera dit aux jeunes, qu’ils comprennent ce qui arrive si les jeunes font des gestes répréhensibles. »

