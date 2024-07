Chris Patrick promu vice-président principal et directeur général

(Washington) Chris Patrick a été promu au poste de vice-président principal et directeur général des Capitals de Washington, a annoncé l’organisation de la capitale fédérale américaine par voie de communiqué lundi.

La Presse Canadienne

Brian MacLellan, qui agissait en tant que directeur général des Capitals depuis une décennie, demeurera le président des opérations hockey, un poste qu’il occupe depuis 2023. Patrick relèvera de MacLellan, qui chapeautera toutes les opérations hockey du club américain.

« Nous sommes ravis d’annoncer la promotion de Chris au poste de directeur général, a déclaré le président et directeur des opérations de Monumental Sports & Entertainment Ted Leonsis. Chris est un cadre dévoué et travaillant, qui est parfaitement préparé pour la prochaine étape de sa carrière. Sa philosophie, sa vaste expérience, son sens du hockey et sa capacité d’évaluation des joueurs font de lui le candidat idéal pour faire progresser notre équipe. Nous sommes convaincus qu’il s’épanouira dans ce nouveau rôle. »

Patrick, qui est âgé de 48 ans, devient donc le septième directeur général de l’histoire de la concession.

Il a récemment complété sa 16e saison avec l’organisation, et sa première à titre de conseiller auprès du directeur général. Patrick, qui s’était joint aux Capitals en 2008-2009 dans un rôle de recruteur et de responsable du développement des joueurs, a été recruteur professionnel, directeur du personnel des joueurs, adjoint au directeur général et conseiller auprès du directeur général.

Sous la gouverne de MacLellan, les Capitals ont notamment remporté la première coupe Stanley de leur histoire, en 2018.