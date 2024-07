Les Hurricanes de la Caroline ont continué à se réapprovisionner en joueurs autonomes jeudi en offrant à l’attaquant Jack Roslovic un contrat d’un an d’une valeur de 2,8 millions US.

Stephen Whyno Associated Press

Roslovic est le sixième joueur que les Hurricanes ont ajouté à leur formation cette semaine, sous la gouverne du nouveau directeur général Eric Tulsky, qui a succédé à Don Waddell. Roslovic, qui est âgé de 27 ans, a terminé la saison dernière avec les Rangers de New York et a récolté 234 points en 481 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires avec eux, les Jets de Winnipeg et les Blue Jackets de Columbus.

« Jack est un joueur dynamique qui a contribué offensivement tout au long de sa carrière, a déclaré Tulsky. L’ajout d’un autre fabricant de jeux droitier capable d’injecter de la vitesse et du talent dans notre alignement donnera un coup de pouce à notre groupe d’attaquants. »

Les Canes ont également mis sous contrat les attaquants William Carrier, Tyson Jost et Eric Robinson, ainsi que les défenseurs Sean Walker et Shayne Gostisbehere, dans le but de participer aux séries éliminatoires pour une septième année consécutive sous la direction de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

La saison prochaine sera un autre défi pour cette équipe qui a perdu de nombreux joueurs au profit du marché des joueurs autonomes, après avoir atteint le deuxième tour ce printemps. Jake Guentzel s’est joint au Lightning de Tampa Bay, Teuvo Teravainen a accepté l’offre des Blackhawks de Chicago, Brett Pesce et Stefan Noesen ont conclu de nouveaux pactes avec les Devils du New Jersey et Brady Skjei évoluera maintenant avec les Predators à Nashville.

Des questions demeurent quant à l’avenir de du joueur autonome avec compensation Martin Necas, dont le père a déclaré qu’il souhaitait être échangé pour obtenir un rôle plus important ailleurs. Necas, qui est âgé de 25 ans, était à égalité au troisième rang des pointeurs de l’équipe la saison dernière.