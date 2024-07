(Sunrise) Anton Lundell et les Panthers de la Floride ont conclu une entente de six ans et 30 millions US, confirmant ainsi que les champions en titre de la Coupe Stanley pourront compter sur leurs huit meilleurs pointeurs la saison dernière pour tenter de défendre leur titre en 2024-25.

Tim Reynolds Associated Press

Lundell était joueur autonome avec compensation. Il a marqué 13 buts et récolté 22 mentions d’aide en 78 rencontres avec les Panthers la saison dernière, et sa production a augmenté considérablement en séries éliminatoires – il a amassé 17 points en 24 matchs, en route vers la conquête de la Coupe Stanley.

« Anton est devenu un joueur de centre polyvalent fiable pour notre club, qui a saisi son opportunité dès son premier jour en Amérique du Nord, a déclaré le président des opérations hockey et directeur général des Panthers, Bill Zito. Son engagement envers l’amélioration et son approche cérébrale du jeu lui ont valu le profond respect de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, et nous sommes ravis de le voir continuer de se développer et de connaître du succès avec les Panthers. »

Le Finlandais âgé de 22 ans a passé trois saisons avec les Panthers depuis qu’ils l’ont sélectionné au 12e rang du repêchage de la LNH en 2020. Il totalise 43 buts et 69 mentions d’aide en 216 matchs en carrière dans la LNH.

Les Panthers ont ainsi consolidé leur noyau pour les prochaines années, puisque Lundell, le capitaine Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk et Gustav Forsling sont tous sous contrat au moins jusqu’à la conclusion de la saison 2029-30.