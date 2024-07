Les Panthers de la Floride ont perdu un joueur de plus, mercredi, lorsque les Red Wings de Detroit ont consenti un contrat de deux ans et de 9,5 millions US à l’ailier Vladimir Tarasenko.

Stephen Whyno Associated Press

Tarasenko, 32 ans, est le sixième joueur à avoir participé au septième match de la finale au terme duquel les Panthers ont soulevé la coupe Stanley à quitter l’équipe par l’entremise du marché des joueurs autonomes.

Le Russe, qui a également remporté la coupe Stanley en 2019 avec les Blues de St. Louis, aura un impact de 4,75 millions sous le plafond salarial. Il pourra se prévaloir d’une clause de non-échange limitée lors de la deuxième année.

Il rejoindra le triple champion de la coupe Stanley Patrick Kane chez les Red Wings, qui tenteront en 2024-25 de mettre un terme à une disette de huit saisons sans participer aux séries éliminatoires. Kane a accepté un pacte d’une saison et de 4 millions avec des bonis pouvant aller jusqu’à 2,5 millions.

Après avoir conclu ce pacte, les Red Wings ont échangé Robby Fabbri – l’ancien coéquipier de Tarasenko avec les Blues – et un choix conditionnel de quatrième ronde en 2025 aux Ducks d’Anaheim en retour du gardien de 22 ans Gage Alexander.

Tarasenko a marqué cinq buts et ajouté quatre aides en séries pour aider les Panthers à remporter leur premier titre, après avoir été acquis à la date limite des transactions.

Les Panthers ont accordé huit ans et 69 millions à Sam Reinhart pour garder leur noyau intact, avec Matthew Tkachuk et le capitaine Aleksander Barkov. Le jeune attaquant Anton Lundell, joueur autonome avec compensation, a pour sa part obtenu une entente de six ans et de 30 millions.

Bien sûr, avec le plafond salarial, il n’était pas possible de garder tout le monde. Brandon Montour s’est joint au Kraken de Seattle, Oliver Ekman-Larsson et Anthony Stolarz ont opté pour les Maple Leafs de Toronto. Ryan Lomberg est maintenant avec les Flames de Calgary et Kevin Stenlund avec l’équipe de l’Utah.

Parmi les autres signatures de la journée dans la Ligue nationale de hockey, les Flyers de Philadelphie ont conservé les services de l’attaquant Bobby Brink pour deux ans et 3 millions, tandis que les Blue Jackets de Columbus ont ajouté le défenseur vétéran Jack Johnson pour une saison au salaire minimum de 775 000 $.

« Jack Johnson est un professionnel accompli qui a été un très bon joueur et un leader dans cette ligue pendant de nombreuses années, a déclaré le directeur général Don Waddell. Il sera un grand atout pour notre équipe, particulièrement pour les jeunes défenseurs que nous avons dans notre organisation. »

Johnson a gagné la coupe avec l’Avalanche du Colorado en 2022.