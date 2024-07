Malgré son enthousiasme à rejoindre Steven Stamkos et les Predators de Nashville revampés, Jonathan Marchessault ne pouvait s’empêcher de sentir une déception à propos de la façon dont son séjour à Las Vegas s’est terminé.

John Wawrow Associated Press

Croyant autrefois qu’il mettrait un terme à sa carrière dans l’uniforme des Golden Knights, Marchessault devra se satisfaire de ses sept saisons à Las Vegas, où il a remporté la Coupe Stanley et où il est devenu une menace constante dans la LNH.

« J’ai parlé à George et à Kelly, et je leur disais que j’aimais toute la situation, comment ça se passe et comment je vois l’organisation », a déclaré Marchessault mercredi, faisant référence au président des Golden Knights, George McPhee, et au directeur général, Kelly McCrimmon.

Et je suppose qu’ils n’ont tout simplement pas cru en moi pour le reste de ma carrière. C’était un peu décevant. J’espère que ce sera payant pour eux à long terme, car je sais qu’ils veulent gagner maintenant. Seul l’avenir nous dira qui avait raison. Jonathan Marchessault

Rejetant ce qu’il a décrit comme « un concept intrigant » d’une offre de contrat des Golden Knights, Marchessault a tourné son attention ailleurs sur le marché des joueurs autonomes, lundi, signant un contrat de cinq ans d’une valeur de 27,5 millions US avec les Predators.

L’attaquant de 33 ans repartira à zéro à Nashville, où les Predators ont tout mis en œuvre en dépensant plus de 100 millions pour s’entendre avec Stamkos, le défenseur Brady Skjei et le gardien Scott Wedgewood.

Marchessault a indiqué que les Predators figuraient parmi ses principales destinations, et son intérêt s’est accru lorsqu’il a été informé que l’équipe le ciblait ainsi que Stamkos, le capitaine de longue date du Lightning de Tampa Bay.

« Je l’ai appelé et je lui ai demandé s’il allait signer un contrat avec les Predators. Il m’a répondu que oui, a mentionné Marchessault en faisant référence à Stamkos, avec qui il a joué avec le Lightning de 2014 à 2016. Je lui ai dit que je le faisais aussi, alors c’était parfait. »

Les deux hommes apportent une expérience de gagnants de la Coupe Stanley – Stamkos l’a soulevée avec le Lightning en 2020 et en 2021 alors que Marchessault en a fait de même avec les Golden Knights en 2023 – et une capacité à marquer des buts au sein d’une équipe qui compte déjà des attaquants comme Filip Forsberg, Ryan O’Reilly et Gustav Nyguist ainsi que l’excellent défenseur Roman Josi.

Signé par les Blue Jackets de Columbus en 2012 en tant que joueur autonome non repêché, Marchessault n’a pas été protégé par les Panthers de la Floride lors du repêchage d’expansion de 2017, et ce, malgré une saison de 30 buts. Avec les Golden Knights, il a franchi la barre des 20 buts à six occasions, dont un sommet en carrière de 42 l’an dernier, et il a ajouté le trophée Conn-Smythe à sa Coupe Stanley.

« Je suis un gars qui revient d’assez loin, pour être honnête. Tout ce que j’accomplis en ce moment, c’est de l’extra, a souligné Marchessault. Steven [Stamkos], Ryan [O’Reilly] et Luke [Schenn] peuvent probablement vous le dire, quand tu commences à goûter à un championnat, c’est addictif. J’ai vraiment envie de recommencer. Je pense que tout le monde a le même objectif ici. »