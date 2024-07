Lorsque le Lightning de Tampa Bay a pris des mesures lors du repêchage de la LNH pour libérer de l’espace au niveau du plafond salarial, le directeur général Julien BriseBois espérait que divers facteurs inciteraient les joueurs à signer avec eux en tant que joueurs autonomes.

Stephen Whyno Associated Press

L’un d’entre eux, bien sûr, est le penchant de l’organisation pour la victoire et le talent déjà présent dans l’équipe.

Un autre facteur, a-t-il dit, est la « situation fiscale favorable ».

Il est devenu difficile de nier l’impact des situations fiscales.

Quatre des cinq derniers champions de la Coupe Stanley sont basés dans des endroits sans impôt sur le revenu.

Cet avantage continue d’attirer les joueurs, qui savent qu’ils y empocheront plus qu’ailleurs en Amérique du Nord.

« Il y a un net avantage pour les équipes qui se trouvent dans des états sans taxe, a déclaré Alan Pogroszewski, qui a étudié et travaillé avec des joueurs sur les questions fiscales pendant plus d’une décennie. Il y aura toujours un avantage. »

Ce n’est pas nécessairement le facteur décisif pour un joueur, mais cela ne fait certainement pas de mal.

Le contrat de 69 millions que Sam Reinhart a signé pour rester avec les Panthers, les champions en titre, vaut plus en Floride que s’il s’était joint à plusieurs clubs d’autres marchés.

Avec un salaire moyen de 8,625 millions par an, Reinhart doit 3,15 millions d’impôts en Floride. Il paierait 1,1 million de plus en Californie, 1,5 million de plus à New York et 1,4 million de plus à Toronto, selon un calculateur fourni par Cardinal Point Athlete Advisors.

Sur la durée du contrat, cela pourrait lui faire économiser jusqu’à 12 millions.

« Cela fait partie de la réalité, a déclaré le directeur général des Sharks de San Jose, Mike Grier. C’est un avantage : ces équipes peuvent payer les gars un peu moins, et les joueurs sont heureux d’habiter dans ces endroits. Ces équipes profitent de la situation, comme elles le devraient. »

Nashville, Floride, Tampa Bay, Dallas, Vegas et Seattle –, les six équipes dans des états sans impôt sur le revenu – ont dépensé ensemble près d’un quart du milliard en salaires lundi, lors de l’ouverture de la période où engager des joueurs autonomes.

L’ailier Jake Guentzel, qui a disputé plus de sept saisons avec Pittsburgh avant d’être échangé à la Caroline, en mars, vient de signer un contrat de sept ans de 63 millions avec le Lightning.

« Je suppose que c’est toujours une bonne chose si vous pouvez gagner plus d’argent, a déclaré Guentzel. Mais il y a tellement de positif à propos de Tampa à l’extérieur de la glace. Ce sont là des aspects qui vous enthousiasment vraiment. »