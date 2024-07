La LNH a publié son calendrier complet de la saison, et encore cette année, une des grandes rivalités du Canadien en souffrira.

Les Bruins de Boston viendront en effet à une seule reprise à Montréal cette saison. Le CH verra les Bruins dès le deuxième match de l’année, le 10 octobre à Boston. Mais il faudra attendre au 3 avril avant que Brad Marchand et ses amis ne débarquent au Centre Bell.

Le format du calendrier de la LNH prévoit quatre matchs contre chaque rival de division, mais seulement trois contre deux de ces rivaux, pour un total de 26 matchs intradivision. Le Lightning est l’autre équipe de la Division atlantique que le Tricolore ne verra que trois fois ; Montréal se rendra une seule fois à Tampa, à la fin décembre.

La saison s’amorcera le 9 octobre à l’occasion de la visite des Maple Leafs au Centre Bell.

Les joueurs disputeront leur tout premier match en Utah le 14 janvier, dans un Delta Center qui présentera une configuration atypique, le temps que l’aréna soit converti pour répondre davantage aux standards de hockey.

L’équipe profitera par ailleurs d’une pause de 12 jours en février, à l’occasion de la Confrontation des quatre nations.

Les Montréalais disputeront leurs deux derniers duels de la saison à la maison. Les Blackhawks et les Hurricanes seront les visiteurs, respectivement les 14 et 16 avril.

Verte, la LNH ?

Par ailleurs, on notera que la LNH, qui se targue d’être écolo via son initiative NHL Green, continue à produire un calendrier comportant moult incongruités qui ne tiennent pas la route en termes de voyagement. La disponibilité des arénas cause visiblement des maux de tête.

Ainsi, en février, on aura droit au classique voyage en Californie où les matchs à Anaheim et à Los Angeles, deux villes voisines, sont séparés par un saut à San José, ce qui nécessitera un vol supplémentaire. C’est ce qu’on appelle, dans le jargon du métier, un itinéraire de tata.

De plus, le Canadien disputera quatre matchs dans la grande région de New York, contre les trois équipes qui y évoluent. Mais ces duels auront lieu dans le cadre de quatre voyages différents.

Enfin, le voyage qui suit Noël ne donne pas sa place non plus. Après les deux matchs en Floride, le Tricolore filera vers Vegas pour le match de la Saint-Sylvestre, retournera vers l’est pour un match à Chicago, avant de repartir vers l’ouest pour un duel à Denver, puis de revenir sur ses pas pour rentrer à Montréal.

Au sujet de ce voyage, notons que les duels à Chicago et au Colorado auront lieu dans un intervalle de 23 heures, avec un petit trajet de 3 heures en avion entre les deux. La gestion des énergies s’annonce intéressante pour le duel contre l’Avalanche…