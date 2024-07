Vous avez hâte de voir à l’œuvre Ivan Demidov, David Reinbacher et Lane Hutson ? Au risque de vous décevoir, ce n’est pas au camp de développement du Canadien que vous pourrez les épier. Coup d’œil sur ce qui s’en vient à Brossard cette semaine.

Un camp sans les gros noms

C’est sans les meilleurs espoirs de l’organisation que se déroulera ce camp. Les raisons varient d’un joueur à l’autre. Aux Européens comme Demidov (1er tour, 2024), Reinbacher (1er tour, 2023), Filip Mesar (1er tour, 2022) ou Aatos Koivu (3e tour, 2024), Kent Hughes a suggéré d’éviter les allers-retours entre le Vieux Continent et l’Amérique du Nord. Koivu, a-t-il donné en exemple, participera sous peu à un camp avec l’équipe nationale junior de Finlande. Lane Hutson (2e tour, 2022), lui, voulait venir, selon Hughes, mais le DG lui a rappelé que la plupart des joueurs de son statut en ont été dispensés. Owen Beck et le gardien Emmett Croteau sont d’ailleurs les deux seuls joueurs du repêchage de 2022 à participer au camp. « On le voit vraiment plus comme une introduction », a expliqué Hughes, en point de presse, lundi. On comprend qu’on ne verra plus des cas comme Mac Bennett, un choix du repêchage de 2009 qui a participé à sept (!) camps de développement.

Hage, la tête d’affiche

On retrouve sept des dix joueurs que le Canadien a repêchés la semaine dernière à Vegas. Demidov, Koivu et Makar Khanin (7e tour) sont les absents. Michael Hage, l’autre choix de 1er tour, au 21e rang celui-là, arrive donc comme tête d’affiche du groupe. Le joueur de 18 ans, aux racines montréalaises (il parle français et ses parents viennent de Montréal), fait donc un arrêt ici avant de disputer la prochaine saison à l’Université du Michigan.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La journée de mardi était consacrée à des tests hors glace.

Beck, le vétéran

Beck est un des rares « vétérans » à ce camp. « C’est une question de proximité, a fait valoir l’Ontarien. C’est un bon moment pour voir le personnel ici, le programme. J’avais hâte de venir, je suis content d’être ici pour aider ceux qui sont venus moins souvent que moi. Je vais pouvoir exercer un certain leadership. » Beck a débarqué avec un certain enthousiasme, après avoir vu son DG rester relativement passif sur le marché des joueurs autonomes cette semaine. « Ça me rend très enthousiaste. C’est emballant d’avoir la confiance et de pouvoir se développer dans un certain rôle. C’est bien de voir que l’organisation a un plan et qu’elle fait confiance aux gars qu’elle a repêchés », a-t-il noté. Beck fera le saut chez les professionnels à l’automne, vraisemblablement à Laval. À moins que son souci du jeu défensif lui permette de causer une surprise au camp.

Plusieurs invités

L’an passé, 37 joueurs avaient participé à ce camp de perfectionnement, dont 7 à titre d’invités, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas des choix au repêchage de l’organisation et ne détenaient pas de contrat. Cette année, on ne retrouve que 30 joueurs, dont… 14 invités ! Parmi ces invités, notons Alexander Zetterberg, un attaquant de petit format (5 pi 8 po, 159 lb), ignoré au repêchage, mais qui venait au 30e rang des meilleurs espoirs européens selon la Centrale de recrutement de la LNH. Un autre nom qui retient l’attention parmi les invités : Joshua Nadeau, un Acadien lui aussi de petite taille (5 pi 8 po, 158 lb). Il vient de connaître des débuts fulgurants dans la NCAA avec 45 points en 37 matchs, ce qui lui a valu le 2e rang des compteurs de l’Université du Maine, derrière son petit frère Bradly, choix de 1er tour des Hurricanes l’an dernier. Neuf entraîneurs ont aussi été invités, dont Kori Cheverie, pilote de l’équipe montréalaise de la LPHF, et Joël Perreault, entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski.

L’horaire

La journée de mardi était consacrée à des tests hors glace. Mercredi et jeudi, les joueurs seront conviés à des entraînements sur glace : à 9 h 15 pour les gardiens et à 11 h pour les patineurs. Le camp se conclura par un match intraéquipe vendredi à 11 h. Les activités ont lieu au Complexe sportif CN de Brossard, donc le public peut assister aux séances sur glace.