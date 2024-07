(Montréal) Le Canadien de Montréal a peut-être été très tranquille sur le marché des joueurs autonomes jusqu’à maintenant, mais ça ne veut pas dire qu’il chôme pour autant.

La Presse Canadienne

L’organisation montréalaise a annoncé mardi avoir embauché Lauri Korpikoski à titre d’entraîneur responsable du développement des joueurs. Ce dernier sera basé en Europe, a précisé le vice-président exécutif des opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, par voie de communiqué.

Gorton a également indiqué qu’Alexandre Burrows, qui faisait partie du personnel d’entraîneurs de Martin St-Louis la saison dernière, occupera maintenant un poste de conseiller au développement des joueurs.

Korpikoski a disputé 609 matchs en neuf saisons dans la LNH avec les Rangers de New York, les Coyotes de Phoenix (puis de l’Arizona), les Oilers d’Edmonton, les Stars de Dallas et les Blue Jackets de Columbus. Au total, le Finlandais a inscrit 86 buts et obtenu 115 mentions d’aide en carrière dans le circuit Bettman.

Korpikoski, qui est maintenant âgé de 37 ans, a été sélectionné au premier tour, 19e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH en 2004. L’ancien attaquant a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, en plus de mettre la main sur le titre de la Ligue nationale suisse avec les Lions de Zurich en 2017-2018.

De son côté, Burrows, qui était entraîneur adjoint avec le Canadien depuis le 24 février 2021, a également occupé les fonctions d’entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, de 2018 à 2021. L’ancien attaquant a disputé 913 matchs dans la LNH avant de prendre sa retraite en 2018. Le Québécois a inscrit 409 points (205-204) avec les Canucks de Vancouver et les Sénateurs d’Ottawa dans la LNH.