Le marché des joueurs autonomes s’ouvre lundi. Voici les principaux noms à suivre.

Steven Stamkos

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Steven Stamkos

On ne s’attendait pas à retrouver son nom sur la liste à l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Steven Stamkos avait manifesté son désir de rester à Tampa et le Lightning voulait le retenir, mais le DG Julien BriseBois a confirmé samedi qu’il s’attendait à ce que son capitaine teste le marché. Stamkos vient d’amasser 81 points, dont 40 buts, mais il a 34 ans. Ses exigences en termes de salaire ou d’années sont probablement trop élevées pour le Lightning. On va le laisser sonder le marché et discuter à nouveau au besoin.

La saison dernière : 40 buts et 41 aides en 79 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 8,5 millions

Elias Lindholm

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Elias Lindholm

Sans doute le centre le plus convoité. Elias Lindholm a seulement 29 ans et il a connu une saison de 82 points, dont 42 buts, il y a deux ans seulement. Lindholm a connu une saison plus difficile, mais il s’est racheté en séries avec Vancouver, qui a fait son acquisition à la date limite des transactions. On devine l’intérêt des Bruins de Boston à son endroit, puisque ceux-ci ont un vide à cette position.

La saison dernière : 15 buts et 29 aides en 75 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 4,85 millions

Jake Guentzel

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jake Guentzel

Jake Guentzel est l’un des bons buteurs de la LNH ces dernières années et même sans Sydney Crosby, il a obtenu 25 points en 17 matchs avec les Hurricanes de la Caroline à compter de la date limite des transactions. Il a été échangé dimanche au Lightning de Tampa Bay, qui ont ainsi pu profiter d’une journée d’avance pour les négociations. En soirée, l’informateur Frank Seravalli a indiqué qu’une entente était intervenue entre Guentzel et le Lightning. La nouvelle n’a toutefois toujours pas été confirmée par l’équipe.

La saison dernière : 30 buts et 47 aides en 67 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 6 millions

Jonathan Marchessault

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Marchessault

Les deux parties, Jonathan Marchessault et les Golden Knights de Vegas, semblaient avoir bon espoir de s’entendre. Ce n’est toujours pas le cas. À 33 ans, après une saison de 42 buts et un trophée Conn-Smythe en 2023, Marchessault a intérêt à finalement sonder le marché. Il pourrait s’agir de son dernier gros contrat.

La saison dernière : 42 buts et 27 aides en 82 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 5 millions

Brandon Montour

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brandon Montour

Les Panthers de la Floride semblaient sur le point de s’entendre avec les attaquants Sam Reinhart et Carter Verhaeghe vendredi. Voilà deux contrats qui feront gonfler la masse salariale de l’équipe. À moins de parvenir à échanger Aaron Ekblad, il faudra probablement faire son deuil de l’autre défenseur droitier, Brandon Montour, 30 ans, dont la production offensive a baissé la saison dernière.

La saison dernière : 8 buts et 25 aides en 66 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 3,5 millions

Brett Pesce

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Brett Pesce

Ce défenseur droitier de 29 ans des Hurricanes ne manquera pas de courtisans. Brett Pesce, un colosse de 6 pi 3 po, jouait en moyenne plus de 20 minutes par rencontre en saison, et il est reconnu pour son jeu défensif. Il a manqué à son équipe en séries ; il n’a disputé que les deux premiers matchs contre les Islanders.

La saison dernière : 3 buts et 10 aides en 70 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 4,025 millions

Jake DeBrusk

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jake DeBrusk

La relation entre Jake DeBrusk et les Bruins n’a jamais semblé stable et heureuse. Mais c’est un ailier capable de marquer 25 buts par saison, sauf l’an dernier où sa production a plongé à 19 buts seulement. Les Bruins, gestionnaires très avisés, n’étaient probablement pas prêts à lui donner la lune. Avec raison.

La saison dernière : 19 buts et 21 aides en 80 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 4 millions

Nikita Zadorov

PHOTO ETHAN CAIRNS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nikita Zadorov

Contre toute attente, Nikita Zadorov a été le meilleur défenseur des Canucks en séries, après avoir été obtenu contre de modestes choix au repêchage en novembre. En plus d’affronter les meilleurs éléments adverses, du haut de ses 6 pi 6 po et 248 lb, il a amassé 8 points en 13 matchs. Vancouver a tout fait pour le retenir, en vain.

La saison dernière : 6 buts et 14 aides en 75 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 3,75 millions

Sean Monahan

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean Monahan

L’ancien centre du Canadien a eu un bon apport offensif en saison après son acquisition par les Jets de Winnipeg, 24 points en 34 rencontres, mais il s’est contenté d’une aide en cinq matchs en séries. Étant donné son historique de blessures, un club osera-t-il lui donner un contrat à long terme ? Montréal l’a cédé à temps. Il a obtenu un choix intéressant en échange, qui est passé vendredi du 26e au 21e rang (Michael Hage).

La saison dernière : 26 buts et 33 aides en 83 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 2 millions

Chris Tanev

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Tanev

Chris Tanev est un défenseur droitier à caractère défensif qui a valu son pesant d’or pour les Stars de Dallas en séries. On devine des clubs à la recherche de défenseurs de cette trempe, et Toronto est même allé chercher ses droits de négociations samedi, même s’il aura 35 ans en décembre.

La saison dernière : 2 buts et 17 aides en 75 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 4,5 millions

Matt Duchene

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matt Duchene

Matt Duchene représentait une belle aubaine pour les Stars à 3 millions l’hiver dernier, compte tenu de sa production de 65 points. Mais il offre un rendement en dents de scie depuis le début de sa carrière et il a 33 ans. Les clubs risquent d’être prudents dans son cas.

La saison dernière : 25 buts et 40 aides en 80 matchs

Impact sur la masse salariale la saison dernière : 3 millions