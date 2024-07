Il y a du mouvement à Ottawa en cette première saison morte du nouveau directeur général, Steve Staios.

Les Sénateurs ont mis la main sur l’attaquant David Perron, quelques minutes après avoir échangé le défenseur Jakob Chychrun.

Perron s’est entendu pour deux ans et huit millions de dollars avec la formation ottavienne.

Le vétéran de 36 ans en sera à une septième équipe dans la LNH. Il a inscrit 17 buts et 30 passes pour 47 points en 76 matchs la saison dernière.

De son côté, Chychrun quitte déjà Ottawa. Les Sénateurs ont échangé le défenseur aux Capitals de Washington, lundi midi, contre le vétéran défenseur Nick Jensen et un choix de 3e tour en 2026.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Jakob Chychrun (6)

Chychrun a inscrit 41 points (14 buts, 27 passes) en 82 matchs la saison dernière, tout en présentant un bilan de -30. Il lui reste une année de contrat à écouler, à 4,6 millions de dollars.

Les Sénateurs l’ont acquis en mars 2023 à fort prix, cédant un choix de 1er tour (12e au total) en 2023, et deux choix de 2e tour aux Coyotes. Ils se retrouvent avec un choix plus lointain et Jensen, un défenseur de profondeur qui jouait un peu plus de 19 minutes à Washington la saison dernière, et qui doit toucher 4,05 millions de dollars pour les deux prochaines saisons.