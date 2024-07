Le dossier Juraj Slafkovsky n’a pas traîné en longueur. L’attaquant, sous contrat pour encore une saison, a signé une prolongation de contrat de huit ans avec le Canadien, a annoncé l’équipe.

L’entente est d’une valeur totale de 60,8 millions de dollars, pour une moyenne annuelle de 7,6 millions.

Slafkovsky sera donc le troisième salarié de l’équipe, derrière Nick Suzuki (7,875 millions) et Cole Caufield (7,85 millions).

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes doit rencontrer les médias à 16 h pour faire le point. Il devrait donc être abondamment question de ce contrat.

En 2023-24, Slafkovsky a inscrit 50 points, dont 20 buts, en 82 matchs. À sa deuxième saison dans la LNH, il s’est classé au troisième rang de l’équipe pour les buts et les mises en échec (152) et au quatrième rang pour les points et les mentions d’aide, en plus d’avoir mené les attaquants du club avec 71 tirs bloqués.

Il a établi un sommet personnel avec une séquence de neuf matchs consécutifs avec au moins un point (du 9 au 28 mars), lors de laquelle il a amassé deux buts et huit aides.

Choix de premier tour du Canadien en 2022, premier au total, Slafkovsky totalise 24 buts et 36 aides en 121 rencontres avec le Tricolore dans la LNH.

Plus de détails à venir.